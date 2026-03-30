MLB: Fiesta completa; los Royals debutan en casa con una victoria en contra de los Twins

Kansas City, Estados Unidos.- Cuadrangulares de Kyle Isbel e Isaac Collins respaldaron una sólida salida de Kris Bubic y los Kansas City Royals abrieron la campaña de MLB en casa este lunes con un victoria de 3-2 sobre los Minnesota Twins, ante una multitud con entradas agotadas de 39,320 espectadores.

La temperatura al primer lanzamiento fue de casi 30 grados Celcius. En el primer juego en el Kauffman Stadium desde que los Royals acercaron las cercas entre 8 y 10 pies, las cuatro carreras se anotaron con jonrones. Sin embargo, tres de estos cuadrangulares también habrían salido del parque con las dimensiones anteriores.

Thank you for the perfect day, Kansas City! uD83DuDC99#FountainsUp pic.twitter.com/Mg7Hu8SM9U — Kansas City Royals (@Royals) March 31, 2026

Bubic (1-0) se llevó la victoria para Kansas City. Permitió una carrera y dos hits en seis entradas. John Schreiber lanzó la novena entrada de un imparable para su primer salvamento. Simeon Woods Richardson (0-1) cargó con la derrota para los Twins. Ambos abridores fueron efectivos, aunque ninguno fue brillante. Woods Richardson permitió solo dos carreras, pero con cinco hits. Bubic caminó tres. Ambos abridores permitieron corredores en todas las entradas menos en una.

Bubic se apuntó su primera victoria de la campaña

Bubic fue el tercer abridor consecutivo de los Royals en lanzar al menos seis entradas con una o menos carreras permitidas, después de que Michael Wacha no permitiera carreras en 6 entradas el sábado y Seth Lugo no recibiera anotaciones en 6 y un tercio de entradas el domingo.

Isaac Collins is on the board with his first Royals home run! pic.twitter.com/H3tNnD8sSH — Kansas City Royals (@Royals) March 30, 2026

Los Twins se fueron al frente en la segunda entrada, cuando Matt Wallner abrió el marcador con un jonrón de 424 pies que casi alcanzó las fuentes en el jardín centro-derecho. Pero los Royals respondieron con dos carreras en la parte baja de la entrada, cuando el jonrón de Isbel con Jonathan India en los senderos cayó en el bullpen de los Royals en el jardín derecho. Isbel solo conectó cuatro jonrones en toda la temporada 2025.

Collins amplió la ventaja para Kansas a 3-1 con un batazo de 400 pies que aterrizó en el bullpen de los Twins en la séptima entrada. Fue el primer hit de Collins esta temporada, tras haber comenzado la temporada con un 0-8.

Fuente: Tribuna del Yaqui