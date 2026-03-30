Rayos recibirá a Venados de Mazatlán ¿Dónde ver los juegos de Hermosillo en la Cibacopa 2026?

Hermosillo, Sonora.- Rayos de Hermosillo tendrá una serie trascendental en sus aspiraciones para alcanzar el título de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa en su temporada 2026. La quinteta de la capital sonorense recibirá a Venados de Mazatlán, equipo que se encuentra en el fondo de la clasificación en la primera parte de la campaña.

Hermosillo ha estado peleando por abandonar las últimas plazas de la apretada tabla; al momento, los dirigidos por el coach Elián Villafañe se encuentran en el octavo peldaño con un total de ocho victorias por 12 descalabros (.400 de PCT). En contraparte, los del puerto sinaloense se encuentran en el sótano después de solo conseguir cuatro triunfos en lo que va del año, contrarrestados con las 14 derrotas.

Rayos regresa a la Arena Sonora luego de una visita express al 'Tsunami de la Avenida Vl' para enfrentarse a Ostioneros de Guaymas, ante quienes dividieron resultados. El primer duelo de la serie fue conquistado por los visitantes con marcador de 103-95, teniendo como jugador destacado a Romeao Ferguson con 28 unidades anotadas, aunado a los cinco rebotes y las nueve asistencias.

Los de la capital sonorense sucumbieron en el segundo compromiso, lo cual no solo evitó que barrieran la serie, sino que también impidió su clasificación al Final Four, quedando eliminados de la Cibacup 2026. Rayos necesitaba quedarse con las dos victorias para poder asegurar uno de los dos boletos otorgados en el Grupo A, los cuales fueron conseguidos por Halcones de Obregón y Ángeles de la Ciudad de México.

Por su parte, Venados tendrá su segunda actividad consecutiva de visita en tierras sonorenses, ya que durante la serie anterior se metieron a la duela de la imponente Arena Itson para enfrentarse a Halcones. Fue la quinteta sonorense la que obtuvo las dos victorias, siendo mayormente impulsada por Justin Moss, quien cargó con más de medio centenar de unidades en su cuenta personal.

Horarios de Rayos de Hermosillo vs. Venados de Mazatlán

Sede: Arena Sonora. Hermosillo, Sonora

Fechas: Juego 1 - martes, 31 de marzo / juego 2 - miércoles 1 de abril

Horario: 21:15 horas (horario CDMX), ambos juegos

Dónde ver: TVC Deportes

Fuente: Tribuna del Yaqui