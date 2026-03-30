Selección Mexicana vs Bélgica EN VIVO; dónde VER al 'Tricolor' en su preparación para el Mundial 2026

Ciudad de México.- La Selección Mexicana tendrá su segundo compromiso correspondiente a la fecha FIFA de marzo y será de igual o mayor exigencia que el primer amistoso, pues el siguiente rival contra quien se medirá es Bélgica. Dicho partido forma parte del proceso de preparación para los dirigidos por Javier Aguirre de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026.

El combinado 'Tricolor' tendrá la oportunidad de resarcir las críticas en su contra luego del insípido empate que tuvo ante Portugal, donde las oportunidades de peligro escasearon para ambas escuadras. Por parte del seleccionado mexicano fue Armando González quien tuvo la más clara; la 'Hormiga' apenas había ingresado de cambio cuando tuvo un pase filtrado, el cual no pudo rematar de manera correcta y el balón se fue apenas desviado.

El amistoso contra los lusos había levantado muchas expectativas por la calidad del rival y por la fiesta que representaba la reapertura del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), aunque la afición terminó abandonando el recinto con evidente molestia. Durante el desarrollo del encuentro, fueron varios minutos en los que el equipo local fue abucheado, acción que se multiplicó una vez se dio el silbatazo final.

#Deportes | La Selección Mexicana es abucheada tras su insípido empate contra Portugal en el Estadio Banorte ?uD83DuDC4Ehttps://t.co/MudNOd0DDl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 29, 2026

Es por ello que los mexicanos saldrán prácticamente obligados a conseguir la victoria para regresar con las buenas sensaciones en uno de sus últimos compromisos de cara al inicio del Mundial 2026, aunque para ello se enfrentarán a una potencia internacional. A pesar de que Bélgica perdió a Romelu Lukaku hace un par de días, se sigue perfilando como favorita para el duelo en el Soldier Field.

Romelu Lukaku will not take part in the upcoming Red Devils friendlies in the US against the United States and Mexico.



Romelu has chosen to focus on training to further optimize his physical condition. The KBVB respects his decision and wishes him the best of luck. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 24, 2026

El conjunto europeo comenzó su actividad del parón inicial midiéndose contra Estados Unidos, compromiso que resolvieron sin mayor complicación, llevándose el triunfo con marcador de cinco anotaciones por dos. Tras la baja del delantero titular para el cuadro belga, fue Charles De Ketelaere quien tomó las riendas de la ofensiva, despachándose con dos anotaciones.

Horarios del México vs. Bélgica

Estadio: Soldier Field, Chicago, Estados Unidos

Fecha: Martes, 31 de marzo

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Azteca 7/ Canal 5/ TUDN

Fuente: Tribuna del Yaqui