Todo un éxito el primer Torneo Relámpago Naranjeros de Slow Pitch en el Fernando Valenzuela

Hermosillo, Sonora.- Un gran ambiente, emotivo, familiar y deportivo se vivió este domingo 29 de marzo en el estadio Fernando Valenzuela, de Hermosillo, Sonora, con la clausura oficial del primer Torneo Relámpago Naranjeros de Slow Pitch 2026.

Luego de tres emocionantes duelos de semifinales por la mañana, se pusieron en marcha las finales de las tres categorías del evento, pero antes de conocer a los monarcas, se realizó el Home Run Derby, donde Jaime Camargo, del equipo Casas H, se llevó la corona al mandar 21 veces a volar la bola.

Una vez que el festival de cuadrangulares llegó a su fin, posteriormente se llevó a cabo la final de la categoría Rookie, donde Agua Centro de Llenado se llevó el campeonato ganando la final a Transportes Chevel con pizarra de 22-18, en lo que fue una de las finales más cerradas.

Los jugadores junto a Beto Coyote

Por otra parte, en la categoría intermedia, Sonora Logistic conquistó la corona derrotando en la final a Haze Fitness con marcador de 13-7. Mientras que para culminar con la actividad del torneo se disputó la final de la categoría Élite, donde Muñekos Team y Laboratorio Bioclínico Martínez brindaron el mejor juego de la noche, que se definió en extra innings, imponiéndose Muñekos Team 19-18 en nueve entradas.

Los tres equipos que se quedaron con el trofeo saltaron al terreno de juego para convivir con sus compañeros y entrenadores; además, familiares y seres queridos de los peloteros protagonistas igualmente formaron parte de esta gran tarde de fiesta en el Fernando Valenzuela.

Por otra parte, en el diamante se llevó a cabo la ceremonia de clausura, donde se dieron reconocimientos a cada uno de los 24 clubes participantes y se hizo entrega de trofeos a campeones y subcampeones para, posteriormente, en la explanada, terminar la fiesta con la presentación de Sonhoro Records con varios grupos, dando fin con esto al Primer Torneo Relámpago de Slow Pitch organizado por Naranjeros de Hermosillo.

Los peloteros celebrando

Se espera que este sea un antes y un después en este deporte y que la directiva del equipo más ganador de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) en los próximos meses o bien el siguiente año, ponga en marcha la segunda edición de este torneo relámpago.

Fuente: Tribuna del Yaqui