Tras el México vs Portugal, Sheinbaum se reúne con Gianni Infantino HOY: Temas rumbo al Mundial

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este lunes 30 de marzo de 2026 tendrá una reunión con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, luego de que este asistiera a la inauguración del Estadio Banorte el pasado fin de semana, cuando se realizó el amistoso entre México y Portugal rumbo a la Copa Mundial 2026.

Desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano confirmó que este lunes, a las 09:30 horas, tiempo local, tendrá un desayuno con el presidente de la FIFA; la invitación se realizó por parte del Gobierno de México. Al ser cuestionada sobre los temas que abordarán, Sheinbaum Pardo señaló que hablarán sobre el trabajo que se está realizando rumbo a la Copa del Mundo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes se reunirá con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para hablar sobre el Mundial 2026. pic.twitter.com/GwhLCtzlxg — NMás (@nmas) March 30, 2026

Lo invité a desayunar y vamos a platicar sobre cómo vio el partido del sábado y todo lo que estamos trabajando hacia el Mundial", dijo la presidenta.

La mandataria dijo que, en materia de seguridad el Gobierno de México está preparado con el Operativo Kukulkán, y que ahora la atención está en los operativos de movilidad, los cuales en un inicio funcionaron: "De seguridad yo creo que no hay... o sea, está bien preparado todo el protocolo de seguridad para el Mundial, más bien es qué funcione bien todo el operativo de movilidad que es muy importante, que tuvo un buen inicio con el partido del sábado".

Sheinbaum reconoció que "hay cosas siempre que mejorar evidentemente y también hay cosas que tienen que mejorar los dueños del Estadio Banorte, que también esto tiene que ayudarles a revisar pues si tuvieron algunos problemas cómo pueden corregirlos". Finalmente, la presidenta sostuvo que este torneo va a ser una muy buena la experiencia para los visitantes y los mexicanos.

Por otra parte, la mandataria dijo que aún no se sabe cuáles mandatarios ha confirmado su asistencia al Mundial. Aún no sabe si tendrá reuniones particulares, no obstante, adelantó que el Gobierno de México busca hacer algo especial para recibirlos.

Fuente: Tribuna del Yaqui