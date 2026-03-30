¡Una verdadera fiesta! Guadalajara agota los boletos para la final del Repechaje del Mundial 2026

Guadalajara, Jalisco.- Las tierras jaliscienses ya respiran el ambiente mundialista y la clara muestra es que la final del Repechaje Internacional de la FIFA para la Copa del Mundo 2026 ya fue declarada como sold out. El partido entre Jamaica y República Democrática del Congo contará con la presencia de más de 45 mil aficionados que agotaron las entradas del Estadio Guadalajara.

El también conocido como Estadio Akron fue tema de conversación hace un par de días, pues durante la primera ronda de la repesca internacional, se tuvieron más de 30 mil asistentes. Fue en dicho encuentro donde Jamaica consiguió su cupo en la final tras haber eliminado a Nueva Caledonia con una solitaria anotación de Baylei Cadamerteri.

Jamaica cumple su parte y jugará por una plaza en la #CopaMundialFIFA. uD83CuDDEFuD83CuDDF2 pic.twitter.com/U65WJFEjxh — Copa Mundial FIFA uD83CuDFC6 (@fifaworldcup_es) March 27, 2026

Para garantizar una buena entrada en la casa de las Chivas del Guadalajara, la venta de las entradas comenzó hace más de un mes. Los boletos tenían un precio fijo de 300 pesos en todas las localidades, haciéndolos accesibles para todos los aficionados que querían asistir a un evento de tal importancia.

A poco más de 24 horas para que se dispute el encuentro, las redes sociales de la empresa encargada de poner a la venta las entradas para el partido entre Jamaica y República Democrática del Congo notificaron el sold out. Es por ello que para la final del Repechaje Internacional del Mundial 2026 se tiene garantizada la asistencia de 45 mil aficionados.

Este encuentro ha creado grandes expectativas, pues asignará uno de los últimos cupos disponibles durante la justa mundialista. El ganador del partido ingresará al Grupo K y comenzará su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Portugal el miércoles, 17 de junio, en el Houston Stadium; también tendrá que medirse ante Colombia y Uzbekistán en la primera fase del torneo.

#Deportes | Listas las finales para del Repechaje en México; así se definirán los boletos a la Copa del Mundo 2026??uD83CuDFABhttps://t.co/equOZG14Hy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 27, 2026

¿Dónde ver el repechaje del Mundial 2026?

El compromiso entre Jamaica y República Democrática del Congo está programado para llevarse a cabo el martes 31 de marzo a las 15:00 horas (horario CDMX) en el Estadio Guadalajara. Desde México, el partido se podrá seguir a través de TUDN y VIX Premium.

#Deportes | Selección Mexicana vs Bélgica EN VIVO; dónde VER al 'Tricolor' en su preparación para el Mundial 2026???https://t.co/HcZ3rhimWl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui