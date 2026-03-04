Águilas del América vs Bravos de Juárez; dónde ver EN VIVO la jornada 9 del Clausura 2026

Ciudad de México.- Las Águilas del América han tenido un arranque del Clausura 2026, donde han sufrido varios descalabros, además de haber atravesado por una crisis de anotaciones. Con el objetivo de darle vuelta a la página y reencontrarse con su mejor versión, el conjunto de Coapa recibirá a los Bravos de Juárez, en acciones correspondientes a la jornada 9 del certamen mexicano.

Al momento, los dirigidos por André Jardine se encuentran en la octava posición de la tabla; las Águilas suman apenas tres triunfos tras los ocho compromisos disputados y, en cambio, tienen un par de empates y tres descalabros, con lo que alcanzan las 11 unidades. Por su parte, los fronterizos han tenido un desempeño aún más irregular, pues se encuentran en el puesto 15 de la tabla con solo dos triunfos.

En su encuentro más reciente, el América recibió a los Tigres de la UANL y lo que se pronosticaba para ser un apretado duelo, se terminó por convertir en una paliza a favor del conjunto regiomontano, quien se llevó la victoria con marcador de cuatro anotaciones por una. Juan Brunetta se llevó un doblete, mientras que Jesús Angulo y Ángel Correa completaron la cuota goleadora por la visita, mientras que Brian Rodríguez descontó por las Águilas.

#Deportes | Exhibición felina; Tigres golea al América que sigue perdiendo puestos en el Clausura 2026 ?uD83DuDE31https://t.co/dBjwoOmhNy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 1, 2026

Por su parte, los Bravos llegan después de vencer de manera cómoda al Atlas, ante quienes se adelantaron desde el minuto uno con la anotación 'de vestidor' por parte de José Luis Rodríguez. Alfonso González lo empató desde los 11 pasos y, en el agregado de la primera mitad, Denzell García les regresó la ventaja a los de la frontera; no fue hasta la parte final de la parte complementaria que un gol en propia puerta de Gustavo Ferrareis sentenció el marcador final.

Horario del América vs. Bravos de Juárez

Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

Fecha: Miércoles, 4 de marzo

Horario: 21:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

¡HOY JUEGA EL AMÉRICA! uD83DuDC99uD83DuDC9B pic.twitter.com/SKR0Yzeidp — Club América (@ClubAmerica) March 4, 2026

Estas dos escuadras han protagonizado 15 cruces del 2018 a la fecha, donde el América tiene un claro dominio; el conjunto capitalino ha ganado en nueve ocasiones, mientras que Juárez solo ha salido victorioso en un par de ocasiones. Los cuatro partidos restantes han finalizado en empate, incluyendo su duelo en el Apertura 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui