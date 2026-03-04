Alexis Vega podría sumar minutos en el Toluca contra Juárez; Antonio Mohamed confirma su convocatoria

Ciudad de México.- El regreso a las canchas de Alexis Vega pudiera estar definido, ya que luego de varias semanas en especulaciones, Antonio Mohamed confirmó su convocatoria para el partido entre Diablos del Toluca y Bravos de Juárez. El 'Turco' adelantó la presencia del que fuera su capitán y afirmó que, si todo sale conforme a lo planeado, podría sumar sus primeros minutos en el Clausura 2026.

Cabe recordar que Vega está fuera de actividad regular desde hace varios meses, cuando un problema muscular limitó su participación en la Liguilla del Apertura 2025 y un nuevo problema articular lo obligó a visitar el quirófano a inicios de año, postergando aún más su regreso. Desde entonces, el atacante ha aparecido de manera regular en redes sociales para mostrar sus avances en el proceso de rehabilitación.

Desde hace varias semanas, Mohamed afirmó que Alexis estaba en la parte final de su recuperación y, de manera inicial, se esperaba que saliera a la cancha para el duelo contra Chivas del Guadalajara o Pumas UNAM. Fue después de la victoria sobre el conjunto universitario que el estratega de los Diablos confirmó que el delantero podrá tener actividad en la siguiente jornada del torneo.

Alexis está desde hace una semana normal. Vamos a ver si el sábado tiene algunos minutos de cancha o el domingo. Seguramente jugará o irá a la banca".

Esta es una excelente noticia para el Toluca, ya que Alexis Vega es uno de los principales responsables en los últimos éxitos del club. El conjunto mexiquense resintió la ausencia de su capitán a inicios del Clausura 2026; aunque con el transcurrir de las jornadas han podido mejorar su rendimiento y ahora, con la reincorporación de su máxima figura, pudieran escalar hasta la parte más alta de la clasificación.

También, lo pone en el mapa para la Selección Mexicana, pues luego de perderse las últimas convocatorias, podría ser tomado en cuenta para los amistosos de marzo ante Portugal y Bélgica. Por último, aunado al potencial regreso de Santiago Giménez, comienza a dar forma al combinado 'Tricolor' con menos de 100 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026.

