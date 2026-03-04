Atlético de Madrid ya tiene rival; se enfrentará a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey

Ciudad de México.- La pelea por el título de la Copa del Rey 2026 ha quedado definida, luego de que en unas intensas semifinales, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad lograran clasificarse. Esta será la primera ocasión en la que las dos escuadras se verán las caras en una ronda final, la cual se disputará en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

El primer clasificado fue el Atlético de Madrid, a quien le tocó enfrentarse al Barcelona en la antesala de la final. Luego de haber ganado la ida con diferencia de cuatro anotaciones, los dirigidos por Diego Simeone tuvieron que sufrir en el compromiso de vuelta, donde perdieron 3-0 y terminaron pidiendo la hora.

#Deportes | Barcelona gana pero no le alcanza; Atlético de Madrid avanza a la final en la Copa del Rey 2026 ?uD83DuDE4Chttps://t.co/CUzYnzJKHc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 3, 2026

La Real Sociedad llegó al compromiso de vuelta en San Sebastián con el marcador global a su lado, aunque por la diferencia mínima con la que se impusieron en el primer partido ante el Athletic Club. Los locales pudieron dominar con comodidad la primera mitad del encuentro en la Anoeta y, aunque en los minutos finales los visitantes comenzaron a presionar alto, no pudieron hacerse presentes en el marcador.

Cuando parecía que el encuentro finalizaría sin registrar anotaciones, llegó una falta dentro del área, que en primera instancia no fue marcada, pero luego de una revisión del VAR, se determinó el penal a favor de la Real Sociedad. El encargado de cobrar desde los 11 pasos fue Mikel Oyarzabal, quien guardó el balón al fondo de las redes y garantizó el acceso de su equipo a la final.

MIKEL

MIKEL

MIKEL OYARZABAL uD83DuDC99 pic.twitter.com/hPeq24t4cv — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 4, 2026

Con este resultado, la Real Sociedad consiguió el último boleto disponible para enfrentar al Atlético de Madrid en la pelea por el título. La final de la Copa del Rey 2025-2026 está programada para llevarse a cabo el próximo sábado, 18 de abril, en La Cartuja, casa del Club Sevilla.

¿Cuántas han quedado campeones los contendientes del 2026?

De los dos equipos que pelearán por el título en abril, el Atlético de Madrid es quien más veces ha conquistado la Copa del Rey. El conjunto colchonero registra un total de 10 campeonatos de este torneo, siendo el más reciente en el 2013. Por su parte, la Real Sociedad solo ha podido conquistar el Campeonato de España-Copa de Su Majestad el Rey en un par de ocasiones (1987 y 2020).

uD83DuDEA8uD83CuDFC6 ¡La Real Sociedad será nuestro rival en la final de la Copa del Rey! pic.twitter.com/O0d4firESJ — Atlético de Madrid (@Atleti) March 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui