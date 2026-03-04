Autoridades de FIFA y México se reúnen evaluar plan de seguridad durante el Mundial

Ciudad de México.- A poco menos de 100 días de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, representantes de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) se reunieron con las autoridades mexicanas este miércoles para evaluar la seguridad de los partidos que se jugarán en México durante la competencia.

Durante la reunión surgieron preocupaciones tras los incidentes violentos ocurridos la semana pasada en varios estados mexicanos, después de que una operación militar llevara a la captura y muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

uD83DuDE93? ¡Preparativos rumbo al Mundial! @OHarfuch informó que el gabinete de seguridad se reunió con representantes de @FIFAcom para coordinar protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo para la Copa Mundial 2026 en México uD83CuDFDF?uD83DuDEE1? #Mundial2026 #FIFA #Seguridad… pic.twitter.com/BG3np3PciV — SDP Noticias (@sdpnoticias) March 5, 2026

Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad, publicó en sus redes sociales que les dijo a los representantes de FIFA que "revisamos los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional".

El Estadio Akron será una de las sedes del Mundial

Además de los representantes de la FIFA y García Harfuch, la reunión de este miércoles también incluyó a miembros del Gabinete de Seguridad y autoridades de la Ciudad de México y de los estados de Jalisco y Nuevo León, lugares que albergarán partidos de este evento.

Estados Unidos, Canadá y México coorganizan la Copa del Mundo, con este último como sede de 13 partidos, distribuidos entre tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Además, el encuentro inaugural del torneo, México contra Sudáfrica, se jugará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

Infantino garantizó su plena confianza a México para el Mundial

Previamente a la reunión, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una conversación telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le manifestó su "plena confianza" en que México podrá albergar parte del Mundial de futbol, pese a la cancelación de la Copa del Mundo de clavados que se realizaría esta semana en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y que se suspendió tras la ola de violencia que golpeó a esa ciudad y otros 19 estado mexicanos donde se reportaron actos de violencia.

