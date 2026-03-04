Barcelona paga caro la derrota ante el Atlético de Madrid: dos defensas quedan fuera por lesión

Ciudad de México.- El Barcelona cayó ante el Atlético de Madrid, lo que marcó la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey 2026, aunque más allá del resultado, el compromiso tendrá mayores repercusiones en la plantilla blaugrana. Mediante los canales oficiales del equipo, se informó que tanto Alejandro Balde como Jules Koundé estarán fuera de las canchas por más de cuatro semanas, debido a problemas musculares.

Cabe recordar que los dirigidos por Hansi Flick estuvieron cerca de lograr la remontada, pues pasaron de una diferencia de cuatro anotaciones en el global a ser eliminados por un gol tras haber vencido en tres por cero el partido de ida. Marc Bernal fue el responsable de dos dianas, mientras que Raphinha cobró desde los 11 pasos, aunque no les alcanzó para avanzar de ronda.

Fue en dicho encuentro que se dio la lesión de los dos defensivos. Koundé formó parte del cuadro inicial del Barcelona, pero terminó saliendo de cambio al minuto 10, luego de sentir molestias en la parte posterior del muslo izquierdo. Fue el propio jugador el que terminó por pedir su cambio y quien ingresó por él fue Alejandro Balde, que también fue sustituido en la segunda mitad por presentar molestias musculares.

La primera actualización en publicarse fue la de Jules. El francés sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo. "Su evolución marcará su disponibilidad", se lee en el corto comunicado, sin establecer un tiempo estimado para el regreso a las actividades.

En cambio, en el tema de Balde abundaron un poco más al tratarse de algo ciertamente más grave. De acuerdo al parte médico, el español sufrió una lesión en el bíceps femoral distal del muslo izquierdo, siendo su tiempo estimado de recuperación el aproximado a un mes. "Las pruebas determinan que el tiempo del proceso será de unas cuatro semanas".

First-team player Alejandro Balde has suffered a distal hamstring (biceps femoris) injury in his left thigh.



El Barcelona se podría ver 'beneficiado' con el parón a finales de marzo para la fecha FIFA, ya que es probable que ambos jugadores se reintegren en tiempos similares. Los partidos que se perderían serían contra el Athletic Club, Sevilla y Rayo Vallecano de LaLiga, además de la serie de octavos de final en la Champions League, donde se enfrentarán contra el Newcastle.

