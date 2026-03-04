Cuatro ampayers con experiencia en la Serie del Caribe estarán en el Clásico Mundial: Hay un mexicano

Texas, Estados Unidos.- El Clásico Mundial de Beisbol ya llegó y el evento contará con representación latina, tanto sudando los colores como impartiendo justicia, e inclusive en esta área, serán cuatro los ampayers que vieron actividad en la Serie del Caribe, que estarán en el máximo torneo internacional.

El grupo lo integran los boricuas Delfín Colón y Rubén Ramos, el venezolano David Arrieta y el mexicano Mario Villavicencio, todos con presencia dentro del diamante mundial. Colón y Ramos se han vuelto habituales en la Serie del Caribe: los dos estuvieron presentes en San Juan 2020 y Santo Domingo 2022.

En el caso de Delfín, ofició en Mexicali 2025 y Ramos en la más reciente de Jalisco 2026. Mientras que el venezolano Arrieta tiene labor en San Juan 2020, Mazatlán 2021, Santo Domingo 2022 y Gran Caracas–La Guaira 2023, entre otras, el azteca vivió en febrero pasado su primera experiencia en la Serie del Caribe Jalisco 2026.

Habrá representación caribeña en el torneo

Pero eso no es todo, ya que el puertorriqueño Jorge Bauzá, Director del Torneo Serie del Caribe y Supervisor de Desarrollo de Árbitros, estará como supervisor en el sector que jugará la primera fase en San Juan, mientras que su compatriota, Carlos Rey, será el representante de la World Baseball Softball Confederation en el grupo que tendrá sede en Miami.

Cabe destacar que los jueces de impartir justicia que participan en el Clásico Mundial de Béisbol son seleccionados por World Baseball Classic, entidad que organiza el torneo y es operada por Major League Baseball junto a la Major League Baseball Players Association.

La participación de estos amapyers demuestra el nivel de preparación y el prestigio que ha alcanzado el arbitraje de la zona en torneos de alto calibre. Su experiencia en la Serie del Caribe les otorga una experiencia valiosa para enfrentar la exigencia de impartir justicia en el escenario más importante del rey de los deportes.

El calendario, los grupos y los escenarios están listos. ?



El #WorldBaseballClassic regresa en el 2026 y el campeón se conocerá el 17 de marzo en el loanDepot park en Miami. ? pic.twitter.com/oOYLfGEjjs — MLB Español (@mlbespanol) April 9, 2025

Además, el torneo que comenzará precisamente este miércoles 4 de marzo tendrá más de 20 participantes activos, que vienen de tener una importante demostración en la pasada Serie del Caribe 2026, donde los Charros de Jalisco le dieron a la Liga Arco Mexicana del Pacífico la corona.

Fuente: Tribuna del Yaqui