De Guadalajara al 'Gran Circo': Así fue el camino de Sergio Pérez hasta llegar a la Fórmula 1

Ciudad de México.- Antes de convertirse en uno de los nombres habituales del podio en la Fórmula 1, Sergio Pérez fue un niño de Guadalajara, Jalisco, que soñaba con correr contra los mejores del mundo. 'Checo' nació el 26 de enero de 1990 y su infancia se desarrolló en un entorno donde el automovilismo era tema cotidiano.

El jalisciense es hijo de Antonio Pérez Garibay, quien estuvo ligado al deporte motor como piloto y promotor, y fue quien impulsó a 'Checo' a subirse a un kart cuando apenas tenía seis años. Desde muy pequeño destacó en competencias nacionales, acumulando campeonatos y llamando la atención por su agresividad al volante. Sin embargo, el punto que marcó su carrera fue cuando tomó la decisión de mudarse a Europa para competir en categorías inferiores.

'Checo' destacó compitiendo en los campeonatos mexicanos de karts

Con apenas 15 años dejó México para instalarse en Alemania, lejos de su familia y enfrentando un idioma y cultura distintos. De acuerdo con lo comentado por el propio piloto, aquella etapa estuvo marcada por sacrificios económicos y personales, pero esto mismo fue lo que le brindó un crecimiento acelerado dentro y fuera de la pista.

Su exitoso paso por la Fórmula BMW y luego por la GP2 Series confirmó que la fama en crecimiento no era una simple casualidad. En esta última categoría logró varias victorias y un subcampeonato que pusieron su nombre en el radar de la Fórmula 1, a la cual llegó en muy poco tiempo. En 2011 y con solo 21 años de edad, debutó con Sauber y rápidamente sorprendió por su habilidad para gestionar neumáticos, lo cual se ha vuelto su marca hasta la actualidad.

Pérez Mendoza cosechó varios éxitos con Sauber en su año de debut

Los podios obtenidos en 2012 lo consolidaron como una de las jóvenes promesas del campeonato y le consiguieron un asiento en McLaren para la temporada 2013. La suerte no estuvo de su lado, pues le tocó estar en la mítica escudería naranja en uno de sus peores años, por lo que buscó su salida para la siguiente temporada.

'Checo' encontró estabilidad en Force India, escudería con la que sumó múltiples podios y se ganó fama de piloto combativo, además de consolidarse como uno de los constantes en la zona de puntos. En 2020 vivió uno de los episodios más duros de su carrera al quedarse sin asiento para la temporada siguiente, pero respondió de la mejor manera, tras ganar el Gran Premio de Sakhir, siendo el primer mexicano en lograrlo desde Pedro Rodríguez.

Ese triunfo le abrió las puertas de Red Bull, donde asumió el papel de segundo piloto al lado de Max Verstappen; aunque después de adaptarse a su nueva escudería, fue tomando protagonismo y logró acumular varias victorias, su polémica salida del equipo de las bebidas energéticas se dio a finales del 2024. Tras tomarse un año sabático, el piloto jalisciense está a un par de días de regresar a las pistas, encabezando el proyecto de Cadillac Team, que tendrá su debut en la temporada 2026.

