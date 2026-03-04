El Thunder resiste y se impone ante los Knicks en peleado duelo disputado en New York

Nueva York, Estados Unidos.- Con un Chet Holmgren encendido y con Shai Gilgeous-Alexander en modo MVP, los Oklahoma City Thunder superaron como visitantes a los New York Knicks por 103-100 este miércoles por la noche en el Madison Square Garden.

Holmgren anotó 28 puntos, capturó ocho rebotes y igualó su mejor marca personal con seis triples, mientras que Gilgeous-Alexander aportó 26 puntos y Lu Dort añadió 16 puntos para los Thunder, que se recuperaron tras tomar la delantera de los Knicks con un tercer cuarto de 40 puntos, volviendo a ponerse por delante al inicio del cuarto y manteniendo una pequeña ventaja el resto del partido.

High-octane transition offense uD83DuDD25



Your @OGandE Power Play of the Game pic.twitter.com/GJJLTL5iBw — OKC THUNDER (@okcthunder) March 5, 2026

Jalen Brunson y OG Anunoby fallaron intentos de triple consecutivos en la última posesión de los Knicks, mientras Oklahoma City se apuntaba su cuarta victoria consecutiva y rompía la racha de tres victorias seguidas de Nueva York. Karl-Anthony Towns anotó 17 puntos y capturó 17 rebotes para los Knicks. Brunson anotó 16 puntos y repartió 15 asistencias, su mejor marca de la temporada, pero solo lanzó 5 de 18. Anunoby también sumó 16 puntos.

Brunson pelea el balón con Holmgren

El primer enfrentamiento de la temporada entre los campeones de la NBA y un equipo de los Knicks que se quedó a dos victorias de enfrentarse a ellos en las Finales de la NBA tuvo un alto nivel de intensidad. Los Knicks pensaron que los árbitros no señalaron lo que debería haber sido la tercera falta de Gilgeous-Alexander en el primer cuarto tras chocar contra Brunson, con un Mike Brown enfadado recibiendo su primera técnica como entrenador de los Knicks.

Mike Brown reclama a los árbitros

Oklahoma City lideraba 63-48 con 8:45 restantes en el tercer cuarto antes de que los Knicks empataran con una racha de 24-9 que Brunson culminó con su triple. El triple de Mikal Bridges con 1.2 segundos por jugar dio a Nueva York una ventaja de 80-77.

Holmgren anotó 14 puntos en el primer cuarto, encestando cuatro triples y acertando 5 de 7 en total, con dos fallos en tiros de media distancia bloqueados por el ala-pívot de 2.15 metros. Oklahoma City lideraba 44-31 pero no volvió a anotar durante los siguientes cinco minutos, permitiendo que Nueva York volviera a meterse en el partido. Holmgren terminó la sequía con dos triples en los últimos 46 segundos y el marcador era de 50-40 al descanso.

Fuente: Tribuna del Yaqui