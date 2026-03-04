Halcones de Obregón sacan la escoba en su visita a la capital del país, al vencer a los Ángeles

Ciudad de México.- Joshua Perkins encestó 21 puntos, cinco de ellos cruciales en los segundos finales del último cuarto para asegurar el triunfo y los Halcones de Obregón completaron la limpia en su visita a los Ángeles de la Ciudad de México, al imponerse este miércoles por 80-75, en duelo de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa.

Después de remar contra corriente los dos periodos previos, fue en la parte final del último cuarto donde los emplumados remontaron en ruta a la victoria, cuando Perkins encestó par de puntos para darle la vuelta al marcador 73-72 con 1:42 por jugar.

Jaden House estuvo muy activo a la ofensiva

El primero cuarto resultó muy peleado, con ambos equipos aplicando una férrea defensa que nulificó el ataque de las dos escuadras, lo que redundó en una baja puntuación (18-16), a favor de los emplumados. Para el segundo periodo, los capitalinos liderados por Joseph Embo reaccionaron para dominar las acciones sobre la duela del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, para irse al frente por 29-22 con 5:38 por jugar, y aunque los sonorenses buscaron responder, Ángeles contuvo el ataque para irse al descanso de medio tiempo con el marcador 36-35.

Jahvari Josiah se eleva para encestar par de unidades

Halcones sufrió con su puntería tras los primeros 20 minutos de acción, encestando sólo el 35 por ciento de sus tiros de campo (12 de 24); además de sufrir bajo los tableros con un diferencia del 16-24 a favor de la quinteta local, lo que redundó en 24 puntos para los capitalinos por apenas 10 de los visitantes.

Los emplumados volvieron a sufrir con las tablas en el tercer periodo, donde los de la Ciudad de México siguieron haciendo daño con sus jugadas de segunda oportunidad para mantener la distancia en el electrónico, 56-59. Pero Obregón no dejó de luchar, y aunque los Ángeles tomó ventaja de 65-56, poco a poco recortó la distancia para darles alcance, aplicando una mejor defensa y con un enceste de Perkins con 1:42 por jugar, le dieron la vuelta al marcador.

¡Robo y Dunk por parte de Ángeles! uD83DuDD25uD83CuDFC0 pic.twitter.com/63jfliPkZ2 — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 5, 2026

Luego, el movedor de la escuadra cajemense encestó un triple para incrementar la ventaja que ya no perderían, para quedarse con la victoria y mejorar su récord a 7-3 y mantenerse en los primeros sitios; mientras que Ángeles cayó a 3-7, en la parte baja de la tabla de posiciones.

Los mejores anotadores por Halcones fueron Perkins con 21 puntos, siete rebotes y cinco asistencias; Davonte Gaines aportó 19 unidades y Jaden House 16; Por los Ángeles, Dayon Griffin finalizó con 21 puntos, Chuba Ohams 15 y Jacob Calloway con 14.

Después de su visita a la capital del país, los emplumados tendrán fecha libre el fin de semana y volverán a la actividad el próximo martes 10, cuando reciban a los Caballeros de Culiacán en su nido de la Arena Itson. Ángeles seguirá en casa, donde recibirá a los Ostioneros de Guaymas el fin de semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui