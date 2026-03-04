Japón forja su dinastía en el diamante ¿Qué países han ganado el Clásico Mundial de Beisbol?

Ciudad de México.- A pesar de su relevancia a nivel internacional, el Clásico Mundial de Beisbol es un torneo que aún transita sus primeras ediciones. Fundado en 2006, el WBC ha tenido solamente cuatro monarcas distintos en sus seis celebraciones previas, escenario en el que Japón terminó por consolidarse como una de las grandes potencias del béisbol mundial.

Es precisamente el conjunto nipón el que se erige como el equipo más exitoso en la historia del certamen. Los del país del sol naciente se proclamaron como los primeros campeones al conquistar la edición inaugural, que contó con 16 selecciones participantes. La final se disputó entre Japón y Cuba en el Petco Park de San Diego, Estados Unidos, y favoreció a los asiáticos con marcador de 10 carreras por seis.

Ichiro Susuki fue la estrella de Japón en el WBC 2006

El WBC 2009 marcó la segunda edición del torneo y, nuevamente, fue conquistado por la novena japonesa. El conjunto nipón fue el más dominante del certamen, pues de los nueve compromisos disputados ganó siete, incluida la final en la que superó a Corea del Sur en el Dodger Stadium para firmar el bicampeonato.

El Clásico Mundial de Béisbol 2013 rompió la hegemonía japonesa y presentó, hasta el momento, al único campeón latinoamericano del torneo. Puerto Rico y República Dominicana se enfrentaron en una atractiva final que terminó en manos de la novena quisqueyana, la cual se coronó de manera invicta y tuvo como Jugador Más Valioso al estelar de la MLB, Robinson Canó.

La edición de 2017 trajo a un nuevo campeón. Otra vez Puerto Rico alcanzó la final, aunque en esta ocasión fue superado con claridad por el representativo de Estados Unidos, que levantó su primer título en el certamen. Ese año, Marcus Stroman fue reconocido como el Jugador Más Valioso tras una destacada actuación con el conjunto de las barras y las estrellas.

La quinta edición estaba programada para marzo de 2021, pero la pandemia de COVID-19 obligó a su reprogramación para 2023. Aquel torneo es especialmente recordado por la actuación de México, que se impuso ante varias potencias antes de caer en semifinales frente a Japón, eventual campeón. Shohei Ohtani fue elegido como el MVP gracias a su aporte con el bat y desde la loma, siendo además quien retiró el último out al ponchar a Mike Trout en un cierre que ya es parte de la historia del torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui