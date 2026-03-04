La F1 comenzaría el 2026 con una escudería menos; Aston Martin podría perderse el GP de Australia

Ciudad de México.- A pocos días de que arranque oficialmente la temporada 2026 de la Fórmula 1, una de las noticias que más inquietud genera en el paddock es la situación de Aston Martin, ya que solo 10 de las 11 escuderías podrían competir con normalidad en el Gran Premio de Australia. El equipo británico atraviesa serios inconvenientes con sus unidades de potencia y, de acuerdo con distintos reportes, contemplaría completar apenas algunas vueltas en el Circuito de Melbourne antes de retirar sus dos monoplazas para evitar daños mayores.

Los contratiempos del conjunto esmeralda se arrastran desde la pretemporada, periodo en el que perdió buena parte de las jornadas de pruebas al no tener el AMR26 listo a tiempo. Una vez que lograron rodar en el Circuito Internacional de Bahréin, la actividad fue limitada y, en más de una ocasión, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll tuvieron que volver a los pits en grúa debido a fallos mecánicos en el monoplaza diseñado por Adrian Newey.

Aston Martin se habría negado a viajar a Australia

En un inicio, trascendió que la escudería incluso valoró no realizar el viaje a Australia al considerar que no estaba en condiciones de completar la carrera. Esta postura habría llegado a oídos de la Fórmula 1, que presuntamente exigió su presencia en la cita inaugural, ya que la ausencia de un equipo tendría implicaciones comerciales y contractuales tras haber anunciado el campeonato con once participantes desde hace varios meses.

El portal SoyMotor señaló que la escudería enfrenta una escasez de componentes, consecuencia directa de los numerosos cambios realizados durante la pretemporada para intentar corregir los fallos. El elevado número de piezas sustituidas habría reducido el inventario disponible en fábrica, lo que obligó al equipo a reportar un caso de fuerza mayor ante la categoría, aunque la organización insistió en que debían presentarse en la primera carrera del calendario.

Ante este panorama, el plan alternativo de Aston Martin sería limitar al máximo su actividad durante las prácticas libres y posteriormente asegurar su lugar en la parrilla cumpliendo con el límite del 107 por ciento, norma que exige marcar un tiempo en la Q1 dentro de un margen razonable respecto al mejor registro de la sesión. Para la carrera, la estrategia contemplaría completar algunas vueltas iniciales y evaluar el comportamiento de los autos antes de decidir un eventual retiro, minimizando así el riesgo de un problema en mayor escala.

El origen del problema estaría en las unidades de potencia suministradas por Honda, específicamente en una vibración excesiva del motor V6 de combustión interna. Ese movimiento constante afectaría de manera directa a la batería del sistema híbrido, componente clave que aporta cerca del 50 por ciento de la potencia total en los monoplazas actuales, lo que complica aún más la situación técnica del equipo británico.

Fuente: Tribuna del Yaqui