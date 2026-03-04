Mexicana arremete contra los aficionados que hablaron de su físico en su debut en la UFC

Ciudad de México.- El pasado sábado 28 de febrero se vivió una noche soñada en la Ciudad de México, tras el regreso de la UFC a tierras aztecas y una de las principales figuras de dicha velada fue la capitalina Regina Tarín, quien salió con la mano en alto en su debut.

La mexicana se impuso ante Ernesta Kareckaiete en su estreno en corto aviso en la máxima promotora de artes marciales mixtas (MMA). Aunque arriba del octágono se llevó una importante victoria, cierto sector del MMA señaló que Tarín se presentó al combate con algunos kilos de más, pero esto se debe a que la jovencita de 21 años de edad tomó el desafío con solo tres días de anticipación, por lo que tuvo un complicado trabajo de corte.

Inclusive fue la propia peleadora en sus redes sociales la que explicó cómo fue que trabajó para dar el peso. "Bajé 12 kilos para esta pelea y corté nueve, pero solamente en tres días. El día del combate ya me había hidratado y comido lo que mi plan mandaba; mi cuerpo pasó por miles de cosas; claramente me inflamé bastante por todos los procesos que mi cuerpo sufrió. No debería explicar el porqué de mi cambio físico, pero es así el proceso de un corte de peso superdrástico y mi cuerpo reaccionó inflamándose; no me veo así siempre", declaró.

Aunque las descalificaciones de muchas personas sobre el aspecto físico de la mexicana generaron mucha controversia en redes, Regina dijo no sentirse molesta; al contrario, aseguró que ella sabe lo que pasa en cada uno de sus entrenamientos. "Igual no me molesta que critiquen mi cuerpo porque solo yo sé lo que pasé y lo que mi cuerpo aguantó para esta pelea; gracias a los que me apoyan. Soy la mexicana más joven en UFC, gané la pelea y di una gran batalla, me quedo con eso", puntualizó.

Tal y como lo dijo en sus redes sociales, Regina Tarín se convirtió el pasado sábado en la peleadora mexicana más joven en debutar en la UFC y no solo eso, también logró llevarse el bono de 'pelea de la noche' en su estreno, firmando con esto una noche soñada ante su gente.

Regina Tarín se lleva la decisión unánime y se mantiene invicta uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFD#UFCMéxico | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/EtKdMuq7GA — UFC Español (@UFCEspanol) February 28, 2026

Aunque hasta el momento, tanto Dana White como su equipo de trabajo no han revelado los planes que tengan con la capitalina, es probable que sea firmada por la promotora y su nombre aparezca nuevamente en septiembre, cuando se realice la ya tradicional Noche Mexicana UFC.

Fuente: Tribuna del Yaqui