México no desentona, pero cae en aguerrido juego ante Dodgers, previo a su debut en el Clásico Mundial

Phoenix, Arizona.- La Selección Mexicana se alista para hacer su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 este viernes, pero antes de que se cante "playball", el Tri tuvo este miércoles 4 de marzo un último juego de preparación y fue de 'Grandes Ligas', ya que se enfrentó a Los Ángeles Dodgers.

Aunque por momentos el conjunto nacional dirigido por Benjamín Gil puso en problemas al bullpen rival, al final fueron los bicampeones de la MLB los que se quedaron con la victoria 7-5, en lo que fue un lleno total en el Camelback Ranch, Phoenix, Arizona.

Tyler Glasnow fue el encargado de darle la bienvenida a la ofensiva mexicana y, aunque fue castigado por imparable de Jonathan Aranda, salió sin problemas en la primera entrada. Mientras que por México, abrió Brennan Bernardino, que igualmente colgó el cero en el arranque.

La fiesta llegaría en la segunda entrada, cuando Dodgers romperían el cero, vía un sólido cuadrangular de Andy Pages, ante los lanzamientos de Jeús Cruz, que entró al relevo. Posteriormente, los de la MLB aumentarían la ventaja a dos, con un triple de Dalton Rushing.

La legión azteca despertó a tiempo en la alta de la tercera, dándole la vuelta al marcador. Alejandro Kirk con sencillo mandó a la caja registradora a Jarren Durán y, más adelante, Nacho Álvarez Jr. con hit envió al pentágono a Aranda y Kirk, para el 3-2. Los Dodgers no se quedaron de brazos cruzados y en la baja de ese mismo capítulo, recuperaron la ventaja con los dobles espalda con espalda de Santiago Espinal y Dalton Rushing, de manera respectiva.

En la quinta, México igualó, gracias a Nacho Álvarez, que con hit al izquierdo remolcó a Jonathan Aranda. Por otra parte, los logamayoristar tomaron la ventaja definitiva en la octava baja: Joe Vetrano conectó tablazo de dos estaciones por el derecho para la carrera del despegue, mientras que Eduardo Quintero con elevado de sacrificio trajo una más; a su vez, la séptima y definitiva vino con imparable productor de Kendall George. Aunque los tricolores hicieron otra más en la novena, no fue suficiente y terminaron cayendo en la última prueba, previo al Clásico Mundial.

El debut de la selección mexicana en el Clásico Mundial será este viernes 6 de marzo, ante Gran Bretaña a las 12:00 pm hora centro, en duelo a celebrarse en el Daikin Park de Houston, que será proyectado por ESPN, Disney Plus, TUDN y Vix.

