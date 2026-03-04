México vs Los Angeles Dodgers EN VIVO; dónde ver el cierre de preparación para el Clásico Mundial 2026

Ciudad de México.- El representativo de México cerrará su preparación a pocos días para el inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde comenzará su participación midiéndose ante Gran Bretaña. En su segundo y último juego de exhibición, los dirigidos por Benjamín Gil se enfrentarán a Los Angeles Dodgers, que se encuentran en los entrenamientos primaverales para defender la corona que los erige como bicampeones de la MLB.

El combinado 'Tricolor' comenzó su campo de entrenamiento desde hace una semana, a donde reportaron los jugadores que militan en las ligas profesionales del país, además de los elementos que se encontraban en la agencia libre. Con el pasar de los días, los peloteros que estaban en el spring trainning con sus respectivas organizaciones de Grandes Ligas fueron incorporándose hasta tener a todos los convocados.

Su primer y único duelo hasta ahora lo tuvieron ante los Arizona Diamondbacks, durante la tarde del martes 3 de marzo; en dicho encuentro, Luis Gastelum, lanzador mochitense, fue quien se anotó la victoria al lanzar 1.2 entradas en las que permitió un par de carreras. En cambio, Juan Morillo terminó cargando con la derrota al permitir cinco indiscutibles y cuatro carreras en un inning de trabajo.

Rowdy Tellez y Alejandro Osuna se volaron la barda, Nick Gonzales se unió a la fiesta con dos carreras impulsadas y la #NovenaMéxico inició su camino rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026 con un triunfo ante los Arizona Diamondbacks#EsMiSangreuD83EuDE78uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/QIdCRYi4mX — Novena México uD83CuDDF2uD83CuDDFD? (@MexicoBeis) March 3, 2026

En la ofensiva, Rowdy Tellez fue quien más destacó por el equipo mexicano tras haber conectado dos imparables y producido dos anotaciones, incluyendo un cuadrangular solitario en la parte alta del octavo capítulo. Así mismo, Alejandro Osuna hizo lo propio y se voló la barda en la apertura del noveno inning.

DÍGANLE ADIÓS uD83DuDC4BuD83CuDFFB



Rowdy Tellez se vuela la barda uD83DuDE2E?uD83DuDCA8#EsMiSangre uD83EuDE78uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/UoEJvLN7Bv — Novena México uD83CuDDF2uD83CuDDFD? (@MexicoBeis) March 3, 2026

Por su parte, los Dodgers han tenido un paso arrasador durante la pretemporada 2026, ya que han ganado nueve de los 11 compromisos disputados hasta ahora. El más reciente fue el martes, cuando doblegaron con marcador de cinco rayitas por cuatro a los Cleveland Guardians.

Cabe señalar que este será el último encuentro de exhibición para la Selección Mexicana de Beisbol. Durante la tarde del mismo martes, 4 de marzo, viajarán a Houston, Texas, donde tendrán un par de entrenamientos privados para luego tener su primer juego del WBC 2026 el 6 de marzo.

Horarios del México vs. Los Angeles Dodgers

Estadio: Camelback Ranch Stadium, Glendale, Arizona

Fecha: Miércoles, 4 de marzo

Horario: 14:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/Disney+/MLB TV

uD835uDE42uD835uDE3CuD835uDE48uD835uDE40 uD835uDE3FuD835uDE3CuD835uDE54 | JUEGO DE PREPARACIÓNuD83CuDDF2uD83CuDDFD??



Ajustamos guantes, respiramos profundo… y a competiruD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83DuDCA5



México vs Los Dodgers

uD83CuDFDF? Camelback Ranch, Arizona

uD83DuDD51 02:00 PM



uD83DuDCFA MX: ESPN, Disney+ y ViX

uD83DuDCFA USA: https://t.co/9MGSo6PCEn y FOX Deportes



Listos para el playball??uD83DuDD25… pic.twitter.com/hA2UAWuRay — Novena México uD83CuDDF2uD83CuDDFD? (@MexicoBeis) March 4, 2026

Fuente: Tribuna de Yaqui