Pitcher estelar de Cincinnati deja el campamento y se someterá a una resonancia magnética

Arizona, Estados Unidos.- Se encendieron las alarmas este miércoles en el campamento de los Cincinnati Reds, después de que su estelar serpentinero Hunter Greene abandonara las instalaciones de los entrenamiento de primavera del equipo en Arizona, esto debido a que presentó una rigidez en el codo derecho.

Después de darse a conocer esta noticia, el mánager Terry Francona y el presidente de operaciones de beisbol, Nick Krell, dijeron a los periodistas que Greene se someterá a una resonancia magnética en Cincinnati y será examinado por el consultor ortopédico del equipo, el doctor Timothy Kremchek. Greene también consultará con el médico principal del equipo de Los Angeles Dodgers, el doctor Neal ElAttrache.

Hunter Greene is dealing with right elbow issues and will get an MRI, per @CharlieG__ pic.twitter.com/WTTUbMWzuZ — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 4, 2026

Greene terminó 7-4 con una efectividad de 2.76 el año pasado, ayudando a Cincinnati a conseguir una invitación para la Liga Nacional en su primera aparición en playoffs desde 2020. El diestro, cuya recta de cuatro costuras promedió 99.5 millas por hora, la mayor velocidad promedio en las Grandes Ligas entre quienes lanzaron al menos 1,250 pitcheos, quedó limitado a un mínimo en su carrera de 19 aperturas y 107 entradas y dos tercios. Aun así, sus 296 lanzamientos de 100 millas por hora o más fueron la segunda mayor cifra en las Grandes Ligas, detrás de los 422 de Mason Miller.

El diestro deberá esperar a los resultados de los estudios

En su esperado regreso con el equipo, Greene añadió más trabajo en la parte baja del cuerpo a su rutina de pretemporada con la esperanza de evitar lesiones, algo que parece que resultó contraproducente. Greene fue incluido en la lista de lesionados de 15 días el 9 de mayo por una distensión en la ingle derecha. Regresó el 23 de mayo y disputó tres partidos como titular antes de volver a la lista de lesionados con la misma lesión. Esta vez, estuvo apartado hasta el 13 de agosto.

El serpentinero de 26 años, está por iniciar su quinta temporada en las Grandes Ligas. Fue seleccionado como All-Star de la Liga Nacional por primera vez en 2024, cuando registró marca de 9-5 con efectividad de 2.75 en 26 aperturas. También sumó 169 ponches en 150 entradas y un tercio, pese a pasar tiempo en la lista de lesionados ese año por molestias en el codo.

Fuente: Tribuna del Yaqui