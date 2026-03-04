Rayos de Hermosillo reacciona y se lleva el segundo encuentro de la serie ante Venados

Mazatlán, Sinaloa.- Urgido de victorias, el equipo de Rayos de Hermosillo desplegó su mejor juego sobre la duela y con pizarra de 83-76 derrotaron a los Venados de Mazatlán en encuentro de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa.

Después de perder el primero de la serie el martes, los sonorenses salieron decididos a emparejar las acciones y de inmediato impusieron condiciones, llevándose los dos primeros cuartos por 27-18 y 21-19, para tomar cómoda ventaja de 48-37 al medio tiempo.

Con este mismo empuje, los Rayos salieron para la segunda parte que también dominaron (19-18), y aunque los Venados trataron de reaccionar, los hermosillenses nunca perdieron la ventaja en el electrónico en ruta a su tercer triunfo de la campaña.

En ese último periodo, los dos equipos desplegaron una mejor defensiva; lo que se tradujo en un bajo puntaje al comienzo del mismo, y fue hasta los últimos minutos cuando ambas quintetas despertaron para hacer más decoroso el score (21-16) a favor de los mazatlecos, aunque al final el duelo se inclinó hacia los sonorenses, por 83-76.

Los visitantes fueron mejor sobre la duela

Hermosillo cimentó su victoria en la buena puntería, ya que finalizaron con el encuentro con un 49 por ciento de efectividad en tiros de campo (30-61) y una mejor actuación bajos los tableros, ya que dominaron los rebotes 51-33; aunque volvieron a sufrir con el manejo del balón, ya que tuvieron 31 pérdidas que les redundaron en 16 puntos.

Gooden encabezó el ataque de los sonorenses

Los mejores score la duela del Lobo Dome de la Universidad Autónoma de Durango (UAD) por los visitantes Rayos fueron Cameron Gooden con 15 puntos, Romeao Ferguson y Justin Winston con 13 unidades más, cada uno. De los porteños respondieron Taylor Johnson y Latrell Jones con 15 puntos, cada uno y Brent Jackson Jr. con 11 más.

Ahora, los Rayos de Hermosillo continuarán su gira por tierras sinaloenses para medirse a los Caballeros de Culiacán, en serie de fin de semana a disputarse en el Deportivo Jun S. Millán. Los Venados, por su parte, salen a carretera para visitar a los Frayles de Guasave, el viernes y sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui