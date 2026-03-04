Revelan el tiempo de recuperación para Cristiano Ronaldo ¿Se perderá el amistoso contra México?

Ciudad de México.- Uno de los partidos más vistosos para la Selección Mexicana fuera de la Copa del Mundo 2026 fue el anunciado contra Portugal a finales de marzo, el cual tenía como mayor atractivo la presencia de Cristiano Ronaldo. Justamente, la participación de CR7 es la que tiene en vilo la celebración del mismo, luego de que se revelara el tiempo de recuperación luego de lesionarse con el Al Nassr.

El atacante lusitano participaba en el compromiso contra el Al-Feiha de la Saudi Pro League, donde inclusive marcó un gol de penal, aunque en la recta final del compromiso, terminó encendiendo las alarmas del deporte internacional. Ronaldo presentó molestias en la pierna derecha y abandonó las canchas entre lágrimas; después, se observó en el banquillo del Al Nassr con compresas de hielo en la zona afectada.

Pese a que el entrenador del equipo atribuyó las molestias al cansancio en el jugador, las pruebas médicas realizadas al día siguiente revelaron un problema muscular de consideración. "Cristiano Ronaldo fue diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva después del partido contra Al-Feiha. Él empezó un programa de rehabilitación y estará en evaluación día con día".

#Deportes | Cristiano Ronaldo sufre lesión con el Al Nassr; se podría perder el amistoso de México y Portugal uD83DuDE31?https://t.co/7leqVyJhFJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 3, 2026

En el comunicado oficial del equipo, no se estableció un tiempo de recuperación aproximado, por lo que aún se tenía la oportunidad de ver a Cristiano en la reapertura del Estadio Azteca, lo cual parece imposibilitarse con el transcurrir de los días. Fabrizio Romano, periodista italiano, aseguró que el regreso a las canchas del portugués podría prolongarse por hasta cuatro semanas.

"Se espera que se pierda los dos próximos partidos, pues su recuperación podría tomar dos o cuatro semanas, máximo. También de esto dependerá su presencia con Portugal este mes", reportó el reportero internacional. Además, se reveló que CR7 deberá ser sometido a otros exámenes para saber si ya se encuentra del todo sano.

En el mejor de los casos, Cristiano Ronaldo estaría reincorporándose a los trabajos grupales el 18 de febrero, lo cual solo le dejaría menos de 10 días para poder retomar el ritmo y ser convocado para el partido contra México. Al momento, la Federación Portuguesa de Futbol no ha emitido una postura sobre este hecho y tampoco ha descartado la presencia del 'Bicho' en el amistoso contra el 'Tricolor'.

Fuente: Tribuna del Yaqui