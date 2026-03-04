'Santi' Giménez vuelve a entrenar con el AC Milan; esta sería la fecha para su regreso a las canchas

Ciudad de México.- Luego de cuatro meses fuera de actividad, Santiago Giménez concluyó la primera parte de su rehabilitación y comenzó con los trabajos de gimnasio ya incorporado al AC Milan. Estas también son excelentes noticias para la Selección Mexicana, pues con menos de 100 días para que se dé el silbatazo inicial en la Copa del Mundo 2026, se podría recuperar a uno de sus referentes en ataque.

Cabe recordar que 'Santi' está afuera de circulación desde noviembre del 2025, cuando comenzó con molestias en el tobillo luego de recibir una dura entrada en el partido ante el Atalanta de la Serie A. En primera instancia, se optó por elegir un tratamiento conservador, pero al no tener mejoría, fue sometido a una cirugía reparadora a finales de año, la cual aplazaría aún más su regreso a las canchas.

Desde hace un par de semanas, varios medios italianos adelantaron que el canterano del Cruz Azul sería sometido a unas nuevas pruebas médicas para determinar el avance en su recuperación. Esto fue confirmado por su propio entrenador, Massimiliano Allegri, quien adelantó que el mexicano había completado su primera etapa y se comenzaría a integrar de manera paulatina a sus actividades regulares.

#Deportes | 'Santi' Giménez completa su recuperación con éxito; comenzará a entrenar con el AC Milan ?https://t.co/DT04GyAA43 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 1, 2026

La nueva información revelada por Peppe Di Stefano, periodista italiano, reveló que el 'Bebote' ya realizó su primera sesión de entrenamientos con el cuadro 'Rossoneri', la cual fue completada con éxito. El colaborador de Sky Sports aseguró que en los próximos días continuará con el programa de rehabilitación y acondicionamiento físico, donde estará siendo sometido a revisiones en el día a día.

Algunos medios han ido un paso más allá, asegurando que, si todo sale conforme a lo planeado, Giménez regresará a las convocatorias este mismo fin de semana, cuando el AC Milan se enfrente al Inter de Milán. El derbi de la Serie A se llevará a cabo el domingo 8 de marzo en el mítico Estadio San Siro.

uD83DuDCF0 Peppe Di Stefano (Sky Sport): During the morning training session, Santiago Giménez was seen working in the gym again. The Mexican striker has begun his rehabilitation and reconditioning program. pic.twitter.com/FwluS2TY3J — Milan Posts (@MilanPosts) March 4, 2026

Su regreso a la actividad es primordial para mantener vivas sus aspiraciones de disputar el Mundial 2026 con el combinado 'Tricolor'. Hace una semana, Javier Aguirre aseguró estar al tanto del estado físico de su jugador, aunque descartó que vaya a convocar a elementos que no se encuentren en óptimas condiciones para tener actividad en los compromisos previos a la justa mundialista.

? El director Javier Aguirre asegura estar ocupado y preocupado por la rehabilitación de los lesionados de la Selección MexicanauD83CuDDF2uD83CuDDFD rumbo al Mundial 2026. “La clave es que lleguen al 100%” uD83DuDCAAuD83EuDE7A pic.twitter.com/CtBEv0r5aV — Hipócrita Lector (@HipocritaTweet) February 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui