Tigres UANL vs Puebla; horarios y canales para VER la jornada 9 del Clausura 2026 EN VIVO

Puebla, Puebla.- Los Tigres UANL buscarán continuar mejorando y, luego de su contundente victoria en la jornada anterior, se enfrentarán al Puebla FC en el compromiso 9 del Clausura 2026. Este será un duelo de contrastes, ya que mientras los regiomontanos luchan por permanecer en la parte alta de la tabla, 'La Franja' intentará encontrar la continuidad de resultados en el certamen.

Los dirigidos por Guido Pizarro se encuentran en la sexta posición de la clasificación general, tras haber conseguido cuatro victorias y un empate, además de tres descalabros; con sus 13 unidades, quedan empatados con el Atlas, a quienes superan por su diferencia goleadora. En cambio, los de la 'Angelópolis' están en el lugar 14 tras solo haber conseguido un par de triunfos y, en cambio, suman cuatro derrotas y dos empates.

En la jornada anterior, los Tigres se enfrentaron al América y, en un duelo que se pronosticaba apretado, terminó siendo una paliza a favor de los 'felinos' con marcador de cuatro anotaciones por cero. Juan Brunetta inauguró el marcador en el minuto cuatro y sumó uno más en el agregado de la parte complementaria; Jesús Angulo y Ángel Correa aportaron a la goleada, mientras que Brian Rodríguez descontó por las Águilas.

#Deportes | Exhibición felina; Tigres golea al América que sigue perdiendo puestos en el Clausura 2026 ?uD83DuDE31https://t.co/dBjwoOmhNy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 1, 2026

Por su parte, el Puebla FC también viene de sumar tres puntos, aunque ellos sufrieron en la cancha del Estadio Alfonso Lastras para vencer al Atlético San Luis. Luego de haber dominado gran parte del encuentro, pero sin tener la claridad necesaria en la última línea, una anotación de Esteban Lozano sobre el minuto 90 les abrió la puerta para llevarse la victoria.

Horario del Tigres vs. Puebla FC

Estadio: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Fecha: Miércoles, 4 de marzo

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/ FOX One

uD83DuDDE3? ¡Arriba que hoy hay futbol, hoy vamos juntos, con determinación, garra y Perfil Tigre por una alegría más para el equipo y su afición! uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDC2F



¡Al frente, Tigres, al frente! uD83CuDDFAuD83CuDDE6@HEB_mexico pic.twitter.com/SLecbdlPiW — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) March 4, 2026

Los Tigres intentarán conseguir bajo todos los medios la victoria, aunque para ello deberán lidiar con un par de bajas de consideración en su plantilla. La participación de André-Pierre Gignac está en duda luego de causar baja en la jornada anterior al resentirse de un problema muscular; Diego Laínez también estaría descartado por precaución y la baja confirmada es la de Fernando Gorriarán, que sufre de una lesión miofibrilar en el muslo izquierdo.

REPORTE MÉDICO @christusmx



uD83DuDCCC Informamos a nuestra afición que Fernando Gorriarán sufre de una lesión miofibrilar en el muslo izquierdo, por lo que su regreso a la actividad grupal quedará sujeto a su evolución. pic.twitter.com/C1NWlEjucM — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) March 4, 2026

