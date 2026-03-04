Toluca viene de atrás y vence a Pumas; los Diablos permanecen invictos en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Los Pumas UNAM tuvieron que decirle adiós a su invicto en el Clausura 2026, luego de caer ante los Diablos del Toluca en la jornada 9 del certamen. Los actuales bicampeones de la Liga MX tuvieron que venir de atrás y lograr la remontada que finalizó con marcador de tres anotaciones por dos para dejarlos como el único equipo que no ha perdido en todo el circuito.

La cancha del Olímpico Universitario presenció un emocionante duelo de inicio a fin, con ambas escuadras dispuestas a no ceder un metro en su campo y, tras varias oportunidades desperdiciadas, la inauguración del marcador llegó justo antes de la media hora de juego. Tras un penal para Pumas, Robert Morales se encargó de realizar el cobro con éxito, aunque después se terminó convirtiendo en 'villano' al fallar un disparo con el arco vacío.

Esto fue aprovechado por los comandados por Antonio Mohamed, que pudieron responder e inmediatamente en la jugada posterior, igualaron los cartones con la diana de Jesús Angulo. El empate prevaleció por el resto de la primera mitad y no fue hasta el minuto 63 que Álvaro Angulo volvió a adelantar al conjunto universitario.

Para ver otra vez el golazo del ‘Canelo’ Angulo uD83DuDCA3 pic.twitter.com/WHUrWcVy4K — Toluca FC (@TolucaFC) March 4, 2026

En este punto, Keylor Navas estaba siendo uno de los héroes para Pumas, ya que gracias a un par de intervenciones exitosas, tenían la oportunidad de poder derrocar al bicampeón del balompié nacional. La suerte se acabó para el costarricense al 73', cuando Diego Barbosa metió un trallazo que volvió a igualar el marcador.

Así fue el gol del empate uD83DuDD25uD83EuDEF0uD83CuDFFB pic.twitter.com/wE4vybSDG5 — Toluca FC (@TolucaFC) March 4, 2026

Los Diablos no bajaron los brazos y tan solo cinco minutos después de volver a empatar, cayó la jugada que les permitió la remontada y que dejó en silencio las gradas de C.U. Tras una jugada de doble toque por la banda derecha, Paulinho aprovechó un centro cerrado y remató al arco semivacío; dicha anotación fue revisada en el VAR por una supuesta posición inadecuada, pero el gol se terminó dando por válido.

Con este resultado, el conjunto mexiquense logró reafirmarse en la segunda posición de la tabla, solo por detrás del Cruz Azul, a quien siguen con solo una unidad de diferencia. Para la siguiente jornada, el Toluca regresará al Estadio Nemesio Diez para enfrentarse a los Bravos de Juárez.

Fuente: Tribuna del Yaqui