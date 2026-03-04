Venezuela anticipa que va por la corona del Clásico Mundial de Beisbol: "Es hora de hacer historia"

Texas, Estados Unidos.- Si hay un país que es potencia en beisbol, pero que no ha podido dar el extra para llevarse el Clásico Mundial, ese es Venezuela. Por eso, para la sexta edición del evento, tanto el manager Omar López como el cuerpo técnico tienen la principal encomienda de llevarse la corona.

Con una gran base de peloteros comandada por Ronald Acuña, además de un amor a la camiseta, los de la 'vinotinto' sueñan entrar a la selecta lista de campeones, que únicamente confirman Estados Unidos, Japón y República Dominicana. "Ha sido una gran motivación para nosotros. Les encanta vestir el uniforme venezolano y se enorgullecen de nuestro país. Creen el uno en el otro que podemos llegar a la final y ganarlo todo, y eso es lo más importante: creerlo. Si realmente lo creen, no tendrán ningún problema", dijo el manager en entrevista para el portal de la MLB.

El timonel destacó que, aunque el equipo venezolano competirá en un contexto de agitación política, saldrán motivados a defender los colores y llenar de gloria a la nación. "Creo que todos en Venezuela esperan este momento: niños, abuelos, todos esperan que salgamos al campo. Haremos todo lo posible para ganarlo todo y hacer que nuestra Venezuela tenga una fiesta, una celebración. El mensaje es muy simple: Estamos preparados, estamos listos, tenemos el talento y creo en estos muchachos. Haremos todo lo posible para darle el título a Venezuela".

Otro de los jugadores a seguir que tendrán los sudamericanos es Luis Arráez, quien se perfila para comandar la ofensiva, junto con Acuña. "Hago esto por mi país, el país que me dio oportunidades, que me ama. Realmente me ama. Llevamos el nombre de mi país, Venezuela. Es algo en lo que debo pensar", afirmó Arráez.

Cabe destacar que en la última edición, Venezuela parecía estar en posición de avanzar lejos, tras conseguir victorias sobre República Dominicana, Puerto Rico, Israel y Nicaragua en la fase de grupos. Pero terminaron cayendo por Estados Unidos en la ronda de cuartos de final.

Ahora, llegan con los ánimos renovados y con Acuña, como el único jugador en la historia de las Grandes Ligas con una temporada de 40-70, encabezando un roster que incluye a otras estrellas como Jackson Chourio, Maikel García, Eugenio Suárez, Arráez, Gleyber Torres, Willson y William Contreras, Ranger Suárez, Eduardo Rodríguez y el veterano de mil batallas Salvador Pérez.

