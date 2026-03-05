Acabó la espera; Jayson Tatum regresaría a jugar con los Celtics este fin de semana

Boston, Estados Unidos.- Después de nueve meses de ausencia por una lesión del tendón de Aquiles derecho sufrida durante los playoffs de la temporada pasada, la estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, está a punto de regresar a las duelas de la NBA.

Su regreso podría darse el viernes en el duelo en casa contra los Dallas Mavericks, tras ser colocado como cuestionable en el informe de lesiones de los Celtics este jueves. Es la primera vez esta temporada que no aparece fuera de la lista y en rehabilitación por la lesión sufrida durante el cuarto partido de la derrota de Boston en semifinales de la Conferencia Este ante los New York Knicks el pasado mayo.

Tatum ha estado apoyando al equipo durante su recuperación

Brad Stevens, presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics,dijo que Tatum no estaría autorizado a regresar hasta que estuviera listo para jugar tanto física como mentalmente. Puede que ese momento haya llegado. De igual manera, Tatum había indicado anteriormente que su regreso a la cancha sería un partido en casa. Los Celtics (41-21) tienen 20 partidos restantes en la temporada regular, incluyendo 11 en el TD Garden. Boston ocupa actualmente la segunda posición en la clasificación del Este.

Los Celtics llevan un gran paso a pesar de su ausencia

Cuando Tatum se lesionó la temporada pasada, decidió rápidamente empezar el proceso de pasar página y optó por operarse al día siguiente. La ventana típica de rehabilitación para volver a la acción de baloncesto tras una cirugía del tendón de Aquiles es entre los 9 y 12 meses. Si realmente juega el viernes, el joven Tatum, de 28 años, que fue operado el 13 de mayo, volverá a la pista tras 298 días.

Q: "What do you look at when you shoot?"



JT: "THE NET!"



On his 28th birthday, get to know Jayson Tatum through his signature arrival Q&As uD83CuDF82pic.twitter.com/npEXcD4zNd — NBA (@NBA) March 3, 2026

El estatus de Tatum, seis veces All-Star, cinco veces All-NBA (incluyendo cuatro primeros equipos consecutivos entre 2022 y 2025) y dos veces medallista de oro olímpico, y la posibilidad de su regreso, ha sido un tema recurrente en los Celtics durante toda la temporada, un tema que se ha visto acentuado por el notable éxito de Boston esta temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui