América confirma la lesión de Víctor Dávila; sufrió una rotura de ligamento y será baja todo el 2026

Ciudad de México.- Las malas noticias siguen llegando para el América, pues, mediante un parte médico, publicaron la gravedad en la lesión de Víctor Dávila. El atacante chileno sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que lo mantendrá alejado de las canchas por el resto del año; además, las Águilas informaron sobre un problema muscular presentado en otro de sus atacantes.

El problema de Dávila se dio en el partido contra los Bravos de Juárez, el mismo que terminaron perdiendo con marcador de dos anotaciones por una, incluyendo un gol de último minuto por parte del cuadro fronterizo. La escalofriante lesión de Dávila se tuvo al minuto 38 cuando el sudamericano intentó controlar un pase filtrado, pero su peso cayó sobre la pierna derecha, lo cual causó una hiperflexión de rodilla.

El jugador terminó cayendo al césped del Ciudad de los Deportes, de donde fue retirado en ambulancia para trasladarlo a una clínica cercana y comenzar con las pruebas pertinentes. Tras el silbatazo final, André Jardine adelantó que el panorama parecía complicado, pues la revisión inicial indicó un problema muscular de consideración.

#Deportes | Víctor Dávila sufre escalofriante lesión en el Clausura 2026; sería baja del América por ocho meses?uD83EuDD15https://t.co/P20c51wkvb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 5, 2026

Luego de haber sido sometido a una exhaustiva revisión, se descubrió que Víctor Dávila había presentado una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El equipo no emitió más detalles sobre su tratamiento, aunque ha trascendido en medios nacionales que el jugador ya fue trasladado a Guadalajara, Jalisco, donde terminará visitando el quirófano.

Se especula que el jugador podría regresar a las canchas en un lapso que ronda entre los siete y nueve meses, por lo que su actividad en el resto del año estaría condicionada. Víctor Dávila había tenido participación en siete compromisos en el Clausura 2026, donde marcó un gol y disputó poco menos de 300 minutos en cancha.

Dávila no fue el único afectado en el partido contra Juárez, ya que en el mismo parte médico se informó de un problema muscular en Isaías Violante. El delantero mexicano presentó una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha, la cual tardaría entre una y ocho semanas en sanar, dependiendo de la gravedad de la misma.

