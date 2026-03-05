América no levanta el vuelo; caen ante Juárez y suma segunda derrota consecutiva en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Un América sin alma es la que se ha presentado en las primeras 9 jornadas del Clausura 2026; los dirigidos por André Jardine volvieron a perder en casa ante los Bravos de Juárez y ahora se encuentran fuera de los puestos de clasificación. Esta nueva derrota causó que las Águilas fueran abucheadas por su propia afición, quienes dejaron ver el descontento al no tener los resultados esperados en la primera mitad del torneo.

Los de Coapa esperaban reponerse luego del doloroso descalabro sufrido ante Tigres UANL en la jornada anterior, pero solo bastaron cinco minutos del encuentro para que sus planes se vinieran abajo. Un pase filtrado a la banda izquierda del área causó que Luis Ángel Malagón abandonara su arco; esto fue aprovechado por Jairo Torres, quien se encontraba justo en el manchón penal y solo empujó el balón a las redes.

¡Ya está perdiendo el América! Juárez anota apenas a los cuatro minutos uD83DuDE31? #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/Wj3lcbnzJY — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 5, 2026

Esta jugada causó la demora del encuentro, pues la jugada tuvo que ser revisada por el VAR durante varios minutos, por una supuesta posición adelantada por parte de José Luis Rodríguez, aunque el sistema semiautomático determinó que fue un gol válido. Para acrecentar aún más la crisis americanista, antes de que finalizaran los primeros 45 minutos, Víctor Dávila sufrió una escalofriante lesión y tuvo que ser trasladado en ambulancia a una clínica cercana.

La desventaja en el marcador y la ausencia de su atacante ocasionaron que Jardine tuviera que modificar su planteamiento táctico y, para la segunda mitad, ingresó Alejandro Zendejas, siendo este el responsable del único tanto azulcrema. El extremo metió un zurdazo desde la media distancia, el cual se terminó colando al rozar el primer poste y así igualar las acciones a uno por bando.

¡Zendejas rompió las redes! Zurdazo a ras de césped para poner el empate uD83EuDD85#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/mXdRGsM2U5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 5, 2026

El América siguió intentando por todos los medios, aunque el gol restante sería para la escuadra fronteriza, además de llegar en los minutos complementarios, dejando a los locales sin oportunidad de una nueva remontada. Luego de una jugada que concedió un rebote dentro del área, Guillerhme Castilho metió un remate sin mucha potencia pero muy bien colocado para establecer el marcador definitivo.

Con esta nueva derrota, las Águilas ceden un puesto y caen hasta el noveno peldaño de la tabla, además de sumar su tercer descalabro en los últimos cinco compromisos. Por su parte, los Bravos de Juárez escalaron un par de lugares y ahora se encuentran en el puesto 12, empatados en unidades con Atlético San Luis y el León FC.

Fuente: Tribuna del Yaqui