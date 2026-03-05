Australia y Corea del Sur muestran poder al arrancar el Clásico Mundial de Beisbol

Tokio, Japón.- Los equipos de Australia y Corea del Sur iniciaron con el pie derecho su participación en el Clásico Mundial de Beisbol, tras imponerse este jueves a Taiwán y República Checa, en acciones del Grupo C que tiene como sede a Tokio, Japón.

Los australianos dieron cuenta de los taiwaneses por 3-0, impulsados con un jonrón de dos carreras en la quinta de Robbie Perkins y otro palo de vuelta entera de Travis Bazzana en la séptima entrada en el Tokyo Dome. Bazzana fue la primera elección en el draft amateur de la MLB de 2024 y se espera que esté en Triple A esta temporada en la organización de los Cleveland Guardians.

"Si piensas en las dos cosas en las que más pensé de pequeño, eran, por ejemplo, jugar en el WBC y estar en el Tokyo Dome porque siempre veníamos aquí y jugar la Serie Mundial y en MLB. Es especial", dijo Bazzana. Por supuesto, su sueño de la Serie Mundial aún está por llegar.

También atribuyó a Perkins el mérito de poner a Australia por delante, eliminando algo de presión. "Hace que ralentizar el entorno sea un poco más fácil cuando ya tienes dos carreras", dijo Bazzana. "Me sentía bien en la caja y conseguí un buen lanzamiento para batear".

Perkins celebra después de pegar su cuadrangular

Los dos grandes batazos fueron suficientes en un partido muy ajustado que fue dominado por el pitcheo. Taiwán solo consiguió tres hits y Australia tuvo siete. Fue una victoria crucial para Australia, que también ganó su primer partido en 2023, derrotando a Corea del Sur en camino a los cuartos de final donde sufrió una ajustada derrota por 4-3 ante Cuba.

El abridor australiano Alex Wells lanzó tres entradas sin hits y Jack O'Loughlin negoció las siguientes tres para apuntarse la victoria al permitir solo dos hits, preparando el terreno para el bullpen. Po-Yu Chen fue el lanzador perdedor.

En el segundo encuentro de la jornada, Corea del Sur conectó cuatro jonrones y superó a la República Checa 11-4. Shay Whitcomb de los Houston Astros conectó dos jonrones en dos apariciones consecutivas al plato, su compañero Bo Gyeong Moon conectó un grand slam y Jahmai Jones de los Detroit Tigers añadió un jonrón solitario en la octava entrada.

Los coreanos festejan tras su victoria

El grand slam de Moon llegó en la primera entrada con un out que expulsó al abridor Daniel Padysak, quien cargó con la derrota. Hyeong Jun So se llevó la victoria. Whitcomb conectó un jonrón solitario en la tercera y añadió un jonrón de dos carreras en la quinta. Terrin Vavra, de la República Checa, conectó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada ante Woo Joo Jeong para reducir la diferencia a 6-3, solo para quedar eclipsado por el segundo jonrón de Whitcomb en la parte baja de la entrada.

Fuente: Tribuna del Yaqui