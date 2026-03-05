'Checo' Pérez en la Fórmula 1; así han sido sus podios, pole position y victorias en la categoría

Ciudad de México.- A lo largo de su extensa trayectoria, Sergio Pérez se ha convertido en uno de los pilotos más constantes dentro de la Fórmula 1, demostrando su capacidad por ejecutar arriesgadas estrategias de carrera. Desde su debut en 2011, el tapatío se ha consolidado como uno de los representantes latinoamericanos más exitosos en la máxima categoría, acumulando podios, victorias y pole positions que lo han colocado como uno de los protagonistas dentro de las pistas.

El primer gran momento de 'Checo' llegó en la temporada 2012 cuando, pilotando para Sauber, logró subir por primera vez al podio en el Gran Premio de Malasia. Aquel resultado fue solo el inicio de una campaña destacada, la cual se refrendó en ese mismo año, ya que también se trepó al podio en las carreras de Canadá e Italia, actuaciones que lo proyectaron como una de las jóvenes promesas de la categoría.

Tras su paso complicado por McLaren en 2013, el mexicano encontró estabilidad deportiva en Force India, escudería con la que volvió a su mejor forma y sumó varios podios a lo largo de distintas temporadas. Durante su etapa con el equipo que se terminó convirtiendo en Racing Point, Pérez Mendoza se consolidó como uno de los pilotos más consistentes de la zona media de la parrilla.

El momento clave que marcó un punto de inflexión en su carrera llegó en 2020, cuando consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Sakhir, luego de haber caído hasta la última posición en la primera vuelta. Aquella remontada histórica lo convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera de Fórmula 1 desde Pedro Rodríguez en 1970.

En este punto, el jalisciense se encontraba sin equipo, pues ya se había anunciado que su asiento en el equipo rosa sería ocupado por Sebastian Vettel, aunque este triunfo le abrió las puertas de Red Bull Racing, equipo con el que alcanzó la etapa más exitosa de su carrera. La segunda victoria de su carrera y su primera con el equipo austriaco se demoró solo cinco fechas, cuando logró conquistar el GP de Azerbaiyán.

Con el equipo de las bebidas energéticas llegó a tener la mejor etapa en su carrera y se volvió protagonista, además de una pieza clave en la época dorada de Red Bull, donde dominaron la categoría. En total, Sergio Pérez acumula seis victorias, tres pole positions y 39 podios en 281 carreras disputadas; ahora, el mexicano está cerca de regresar a la F1, encabezando el ambicioso proyecto de Cadillac.

Fuente: Tribuna del Yaqui