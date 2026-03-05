De la mano de Francisco Cervelli, Italia intentará ser el 'caballo negro' del Clásico Mundial

Texas, Estados Unidos.- Italia ya se ha convertido en un país recurrente en el Clásico Mundial de Beisbol, inclusive ya le ha ganado a potencias como México dentro de la competencia, pero le sigue faltando dar ese extra que lo pueda meter entre los ocho mejores del torneo.

Ahora, para la edición 2026, los de Europa contarán en el banquillo con Francisco Cervelli, un viejo conocido de las Grandes Ligas, para intentar dar ese salto de calidad. El exganador de una Serie Mundial con los New York Yankees declaró en conferencia de prensa que llevará sus conocimientos y su experiencia a un país que ha crecido en dicho deporte, pero al que le falta para consolidarse.

"Para mí, es especial. Yo nací viendo béisbol. Lo llevo en mis venas y llevarlo a Italia es especial, especialmente para los muchachos bien jovencitos, para poder (ponerlos) en el campo y darles la esperanza de que con este deporte también pueden hacer una vida, no solamente con el fútbol".

El #WorldBaseballClassic regresa en el 2026 y el campeón se conocerá el 17 de marzo en el loanDepot park en Miami. ? pic.twitter.com/oOYLfGEjjs — MLB Español (@mlbespanol) April 9, 2025

"El talento es increíble… lo único es que la gente necesita un poco de amor. Hay que darle amor, hay que darle esperanza y hay que darle guía para que puedan aprender las nuevas modalidades de entrenar", reconoció Cervelli sobre el progreso de los peloteros italianos.

Aunque en el Grupo B en Houston, los grandes favoritos para avanzar son los Estados Unidos y México, Italia no tira la toalla; al contrario, se sienten capaces de dar la sorpresa y convertirse en el caballo negro de la competencia. "Tenemos que poner Italia en el mapa. Lo queremos así, porque es bueno para la esperanza allá en Europa. Si conseguimos buenos resultados, pasarán muchas cosas buenas. Vamos a abrir muchos ojos y oportunidades".

Lots of Yankees ties for Team Italy's staff uD83CuDDEEuD83CuDDF9uD83EuDD1D



- Manager Francisco Cervelli

- Assistant Hitting Coach Jorge Posada

- Pitching Coach Dave Righetti

- Bullpen Coach Sal Fasano

- Hitting Coach Frank Menechino pic.twitter.com/gglevib64V — New York Yankees (@Yankees) March 4, 2026

Por otra parte, Cervelli, que representó a Italia dos veces como jugador activo (2009, 2017) en el máximo evento internacional, añadió que están a una gran presentación de cambiarle la mente al aficionado y demostrar que no solamente en Italia se juega y habla futbol.

"Empecé con este trabajo no solo porque es el Clásico Mundial de Béisbol, sino también por el béisbol italiano. Aún estoy aprendiendo. Pero significa mucho, porque creo que como coach, estás aquí para ayudar. Estás aquí para hacer lo mejor que puedas para cada jugador y poner Italia en el mapa. No es siempre fútbol. Tenemos que poner Italia en el beisbol también", sentenció.

Fuente: Tribuna del Yaqui