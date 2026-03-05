El diamante está de fiesta: Todo está listo para el arranque del Clásico Mundial de Beisbol

Texas, Estados Unidos.- Con 20 equipos en acción y nombres como los de Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Yoshinobu Yamamoto, Ronald Acuña y Alejandro Kirk, desde este jueves se pondrá en marcha una edición más del Clásico Mundial de Beisbol.

La sexta edición del evento tendrá cita en tres países sede: Japón, Puerto Rico y Estados Unidos. Las naciones participantes se repartirán en cuatro grupos y ocho clasificarán a la siguiente ronda en busca de llevarse la corona, del torneo más importante del mundo.

Pero, en esta ocasión, no solo se trata de buscar el oro de la competencia. Además, será el primer proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde Estados Unidos ya aseguró su boleto al ser el país local, de la justa internacional de verano.

Favoritos

El campeón defensor, Japón, parte nuevamente como candidato a ganar la corona, ya que mantuvo la mayoría de peloteros con los que ganó la edición anterior y Shohei Ohtani saltará a la escena como la máxima estrella del beisbol, con dos Series Mundiales ganadas de manera consecutiva con los Dodgers. Inclusive los nipones harán su estreno la madrugada de este viernes ante China Taipéi a las 3:00 horas (tiempo de Sonora).

Por otra parte, Estados Unidos buscará levantar su segundo trofeo internacional; para conseguirlo, incorporó al roster a figuras como Aaron Judge (Yankees) y Bryce Harper (Phillies). También cuenta con una rotación de lujo comandada por los flamantes Cy Young, Tarik Skubal y Paul Skenes.

A su vez, Juan Soto (New York Mets), Manny Machado (San Diego Padres), Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays) y Julio Rodríguez (Seattle Mariners) son solo algunos de los 'caballos' con los que contará Albert Pujols en el banquillo de República Dominicana, equipo también favorito a llevarse la corona.

A soñar, una vez más

La selección azteca viaja con la tarea de superar las semifinales alcanzadas en 2023. Randy Arozarena (Seattle Mariners) fue una pieza clave para ver al Tri entre los mejores del mundo en la pasada edición del Clásico Mundial. Ahora, caras nuevas llegan al conjunto que otra vez dirigirá Benjamín Gil 'El Matador'. Alejandro Kirk, que con Toronto Blue Jays jugó la más reciente Serie Mundial, y Andrés Muñoz (Seattle Mariners) son dos elementos que debutarán en el máximo evento y que sin duda alguna le dan fortaleza al lineup y ponen a soñar a México.

Grupos



GRUPO A

Canadá

Colombia

Cuba

Panamá

Puerto Rico

Grupo B

Estados Unidos

México

Italia

Gran Bretaña

Brasil

Grupo C

Japón

Australia

Corea

República Checa

China Taipei

Grupo D

Venezuela

República Dominicana

Países Bajos

Israel

Nicaragua

Juegos de México

México vs Gran Bretaña | 6 de marzo | 11:00 horas.

México vs Brasil | 8 de marzo | 18:00 horas.

México vs Estados Unidos | 9 de marzo | 18:00 horas.

México vs Italia | 11 de marzo | 17:00 horas.

Eliminatoria

Cuartos de final: 13 y 14 de marzo

Semifinales: 15 y 16 de marzo

Final: 17 de marzo en loanDepot Park (Miami)

