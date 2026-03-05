Gran Premio de Australia 2026; dónde ver EN VIVO el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1

Melbourne, Australia.- Tras varios meses de inactividad e intensas sesiones de entrenamientos, la Fórmula 1 está lista para comenzar la temporada 2026, la cual dará inicio con el Gran Premio de Australia. Esta carrera es la primera de 24 fechas pactadas en el calendario y también marcará el regreso a la categoría de Sergio Pérez, quien ahora es el piloto principal para Cadillac F1 Team, escudería debutante.

Este compromiso es uno de los más antiguos en el automovilismo internacional, ya que la primera vez que se celebró fue en 1928, aunque no fue hasta 1985 que comenzó a formar parte del campeonato de la F1. En la actualidad, se disputa en el Circuito de Albert Park, el cual tiene un recorrido de 5.278 kilómetros y se ubica en el corazón de Melbourne, Australia.

Esta carrera ha creado especial expectativa entre la afición mexicana, pues será el regreso a las pistas de 'Checo'. El jalisciense, acompañado por Valtteri Bottas, comandará a Cadillac en su año de debut; ambos pilotos tuvieron bastante actividad durante la pretemporada, lo cual sirvió para colectar información valiosa de cara a sus primeras carreras en la categoría, a donde se integrarán como el onceavo equipo en la parrilla.

#Deportes | 'Checo' Pérez y Cadillac concluyen su actividad en la pretemporada 2026 de la Fórmula 1uD83CuDFCE?uD83DuDCA8https://t.co/FwobMrc4Tq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 21, 2026

Además, hay especulaciones sobre lo que sucederá en la pista, ya que será la primera ocasión que se corra de manera oficial con los nuevos monoplazas. Este tema ha causado controversia por la mala distribución en la unidad de potencia y este mismo problema pudiera causar que Aston Martin no complete la carrera al no haber conseguido fiabilidad en sus componentes.

#Deportes | La F1 comenzaría el 2026 con una escudería menos; Aston Martin podría perderse el GP de Australia uD83CuDFCE?uD83DuDC64?https://t.co/n9w6LDdw2O — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 4, 2026

Como es costumbre, las actividades del GP abarcan un total de tres días, pero por diferencias horarias, las acciones en pista comenzarán este jueves, 5 de marzo, con las pruebas libres 1 y 2. El viernes, se tendrá la tercera sesión de entrenamientos, además de la clasificación, y no será hasta el sábado 7 de marzo que se llevará a cabo la carrera.

Horarios para el Gran Premio de Australia

Jueves, 5 de marzo

FP1: 19:30 horas / FP2: 23:00 horas

Viernes, 6 de marzo

FP3: 19:30 horas / Clasificación: 23:00 horas

Sábado, 7 de marzo

Carrera: 23:00 horas

Dónde ver: F1 TV/ Izzi Go/ Sky Sports

*Nota: Todos los horarios son conforme a la Ciudad de México

FOR THE FIRST TIME IN 2026, IT'S RACE WEEK!! uD83EuDD29



This weekend, 22 drivers will take to the track in Australia for the first round of the season uD83DuDE4C#F1 #AusGP pic.twitter.com/ai83EtH7Ko — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui