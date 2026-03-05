Keylor Navas y la directiva de Pumas habrían comenzado las negociaciones para extender el contrato

Ciudad de México.- Luego de varias semanas en especulaciones, la directiva de Pumas habría dado el primer paso y se estarían comenzando las negociaciones para extender el contrato de Keylor Navas. El guardameta costarricense ha sido una de las mayores figuras desde su arribo a la Liga MX y su permanencia en el balompié nacional podría garantizarse por varios meses más.

El problema sobre la negociación comenzó desde enero, cuando Antonio Sancho, director deportivo del conjunto universitario, adelantó que en ese momento la extensión de acuerdo para Navas no era una prioridad para el equipo. Esto causó el descontento de la afición del club, quien exigió por redes sociales y con pancartas en el estadio que se asegurara la permanencia del cancerbero sudamericano.

El tema volvió a crecer hace un par de días, cuando Keylor confirmó de viva voz a un portal digital que aún no se tenían acercamientos, aunque su plan inicial era permanecer con Pumas. "Creo que si se hubieran acercado desde diciembre, yo hubiera firmado una renovación sin ningún problema".

#Deportes | Keylor Navas confirma que Pumas no le ha ofrecido una extensión de contrato: "No hay nada que firmar" ??https://t.co/JnqN5YeMB8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 26, 2026

Con el transcurrir de las jornadas en el Clausura 2026, las prioridades para la directiva capitalina parecen haberse modificado y, de acuerdo a la información obtenida por ESPN, los altos mandos de Pumas sostuvieron una primera reunión con los representantes de Navas, teniendo resultados favorables.

"Keylor sabe perfectamente lo que quiero. Se lo he hecho sentir, se lo dije hace algunos meses. Él sabe, mi directiva sabe lo que pretendo. Hay cosas que no son decisiones mías y me las guardo para mí y mi directiva", había comentado sobre el tema Efraín Juárez, estratega del conjunto universitario.

A pesar de su avanzada edad (39 años), Keylor Navas es la máxima figura del equipo en las últimas semanas; sumando su desempeño entre la Liga MX y la Concachampions, el costarricense acumula un aproximado de 50 intervenciones exitosas. Esto ha ayudado a Pumas a pelear en las primeras posiciones del certamen mexicano, donde permanecía invicto hasta caer en un apretado duelo ante los Diablos del Toluca.

#Deportes | Toluca viene de atrás y vence a Pumas; los Diablos permanecen invictos en el Clausura 2026???https://t.co/AMOaILIqpo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui