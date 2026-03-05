La Leagues Cup llegará a México; así es el calendario para los duelos entre la Liga MX y la MLS en 2026

Ciudad de México.- La organización de la Leagues Cup publicó el calendario con el que se jugará la edición del 2026 y una de las mayores novedades es que, por primera ocasión, las actividades del torneo llegarán a suelo mexicano. Son tres clubes de la Liga MX que recibirán varios compromisos en la primera fase del certamen.

La primera ronda del torneo se comenzará a celebrar a partir del martes 4 de agosto; esta fase contará con 54 partidos y enfrentará a los 18 mejores clasificados de la Major League Soccer contra todos los equipos del circuito mexicano. Al igual que las ediciones anteriores, esta ronda enfrentará a los equipos de ambas ligas y avanzarán de ronda los mejores cuatro ubicadosde cada bando.

De la primera parte del torneo, son cuatro los partidos designados para celebrarse en México. Al haber sido el mejor clasificado de la edición anterior, los Diablos de Toluca tendrán la ventaja de disputar dos encuentros en el Estadio Nemesio Diez; el recinto mexiquense recibirá los partidos ante Seattle Sounders (actual campeón de la Leagues Cup) y al FC Dallas.

La @LeaguesCup llega al Infierno uD83DuDD25uD83CuDFDF?



Nos vemos en el Nemesio Diez para dos de nuestros partidos uD83DuDE0E



El calendario completo está aquí: https://t.co/MHqtSBDbj2 pic.twitter.com/ydqtPAnTmi — Toluca FC (@TolucaFC) March 5, 2026

Por su parte, las Águilas del América también fueron elegidas para disputar un encuentro en su estadio, siendo este ante el San Diego FC. El último club mexicano que fue elegido para recibir un compromiso de la Leagues Cup fueron los Tigres UANL, quienes se enfrentarán a los Vancouver Whitecaps en el Estadio Universitario.

Uno de los encuentros más interesantes en la parte inicial de la copa será cuando se enfrente el Inter de Miami, campeón reinante de la MLS, ante Rayados de Monterrey. Además de brindar la oportunidad de observar a Lionel Messi contra un club mexicano, tendrá el primer partido de Germán Berterame contra quien fuera su club por muchos años.

¡Rivales, fechas y horarios listos para la Fase de Grupos de la @LeaguesCup 2026! uD83DuDDD3?uD83DuDD25 ¡Vamos con todo! uD83DuDC4AuD83CuDFFC??



Revisa el calendario completo #LeaguesCup2026 uD83DuDC49uD83CuDFFB https://t.co/gswq42C51g pic.twitter.com/LEaKbqsUe0 — Rayados (@Rayados) March 5, 2026

Los equipos que logren avanzar a la siguiente ronda se emparejarán con escuadras de la liga contraria para comenzar con las eliminatorias directas. A partir de las semifinales, se podrían enfrentar clubes de un mismo circuito y la final se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre y se le brindará su pase directo a la Copa de Campeones de la Concacaf del 2027.

The @MLS vs. @LigaBBVAMX rivalry is set uD83DuDCA5



Estos son los primeros 54 partidos de #LeaguesCup2026 que encenderán las pasiones ??



2026 Schedule Release is presented by @CoorsLight uD83CuDFC6 pic.twitter.com/d61t77VFyV — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui