Max Verstappen arrecia críticas contra los nuevos cambios técnicos para la temporada de la F1

Melbourne, Australia.- Si alguien ha criticado duramente las nuevas regulaciones técnicas de la F1 para su temporada 2026, es el neerlandés Max Verstappen, quien este jueves volvió a cargar en contra de ellas, calificándolas de "bastante complicadas" y diciendo que "ya es un poco tarde" para los ajustes de última hora en las normas.

El cuatro veces campeón del mundo ha sido el más crítico hasta ahora con el cambio, calificando los nuevos coches de "anti-carreras" y "Fórmula E con esteroides" durante las pruebas de la F1, que entra en una nueva era este año a partir del domingo en el Gran Premio de Australia, con cambios sin precedentes.

uD83DuDDE3? Max: 'If I have to drive this car, last year's car, or even a shopping trolley, I'll drive it to the limit of what a shopping trolley can do."



"You try to adapt to whats needed. That's what you're here for. Good drivers will always come out on top."pic.twitter.com/AXxp3HRNzU — Verstappen News (@verstappenews) March 5, 2026

Pero a unas horas de que inicie la temporada en Albert Park, Melbourne, Verstappen volvió a manifestar su descontento con las nuevas regulaciones, diciendo que simplemente no tenía sentido que el deporte intentara regular ante la multitud de incógnitas, incluida la salida del domingo, cuando se espera que algunos pilotos tengan que acelerar sus motores durante unos 10 segundos para calentar los turbos antes de que se apaguen las luces.

El neerlandés no está contento con las regulaciones

"Sí, un poco tarde con eso, ¿no?", dijo Verstappen. "La cantidad de dinero que se ha invertido en estas regulaciones seguirá vigente durante un tiempo. Era algo previsible, y de repente las cosas se han puesto difíciles", señaló el piloto de la escudería austriaca.

Verstappen espera poder competir con su coche nuevo

A pesar de todo esto, de lo que sí está contento Verstappen es con la actuación inicial de su unidad de potencia Red Bull en el debut del equipo como fabricante de unidades de potencia; una tarea infinitamente compleja. Aunque no sepa nada sobre el lugar de su equipo Red Bull en la jerarquía, a pesar de que se espera que esté entre los cuatro primeros junto a sus rivales Mercedes, Ferrari y McLaren.

"Estoy muy contento con lo que hicimos en la pretemporada", dijo. "Ha sido un momento realmente grande y de orgullo para todos, cómo todo el proyecto se unió entre el motor y el coche. Me sorprendió positivamente cómo se sentía básicamente todo", manifestó.

Fuente: Tribuna del Yaqui