Messi y el Inter Miami visitan a Trump en la Casa Blanca por el título de la MLS Cup

Washington, Estados Unidos.- Encabezado por el argentino Lionel Messi, el Inter Miami visitó la Casa Blanca donde fueron recibidos por el presidente Donald Trump, como parte de los festejos por obtener el campeonato de la MLS en la campaña 2025. El Inter se coronó después de vencer al Vancouver Whitecaps en diciembre por el título de la Major League Soccer, y la superestrella argentina fue nombrada MVP de la liga por segunda temporada consecutiva.

"Leo, entraste y ganaste, y eso es algo muy difícil de hacer, muy, muy inusual y, francamente, hay mucha más presión sobre ti de la que nadie imaginaría, porque esperabas ganar, pero casi nadie gana", dijo Trump. Messi, que entró en la ceremonia junto a Trump, no habló durante el evento.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8 Donald Trump: “It’s my distinct privilege to say what no American president has ever had the chance to say before: welcome to the White House, Lionel Messi!" uD83DuDC10



pic.twitter.com/g4IgbIdhSE — We Are Messi uD83DuDD1F (@WeAreMessi) March 5, 2026

Además del argentino, también estuvieron presentes Luis Suárez, Tadeo Allende y Rodrigo De Paul. El comisionado de la MLS, Don Garber, se sentó junto a Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo. El Inter Miami es el primer equipo de la MLS invitado a la Casa Blanca durante los dos mandatos de Trump.

Messi es felicitado por el presidente Trump

Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, llevó a Argentina al título del Mundial en 2022. Se espera que el jugador de 38 años vuelva a jugar para Argentina este verano, cuando el torneo esté organizado por Estados Unidos, Canadá y México. El Mundial comienza el 11 de junio cuando México juegue contra Sudáfrica en Ciudad de México.

El mandatario se dio un tiempo en su agenda para este acto

Durante la ceremonia, Trump habló sobre cómo vio jugar al gran brasileño Pelé con los New York Cosmos. Miró a Messi y le dijo: "Puede que seas mejor que Pelé", y luego preguntó al público: "¿Quién es mejor?", provocando risas entre los presentes. Fue la primera visita de Messi a la Casa Blanca. La administración Biden le invitó a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad el año pasado, pero no pudo asistir debido a un conflicto de agenda. El Inter Miami permanecerá en la zona para enfrentarse al D.C. United el sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui