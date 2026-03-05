México se toma la foto oficial del Clásico Mundial de Beisbol y está listo para hacer historia

Texas, Estados Unidos.- En cuestión de horas se cantará "playball" y nuevamente la novena tricolor, comandada por Benjamín Gil, pondrá a soñar a la afición con el arranque del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Será este viernes, cuando la selección haga su estreno ante Gran Bretaña en Texas.

Pero antes de que arranque la fiesta en el diamante, este jueves 5 de marzo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores que integran el equipo se tomaron la foto oficial de la competencia en el Daikin Park, casa de los Houston Astros, en las Grandes Ligas.

Con el uniforme en color blanco, las letras de México de color verde en el pecho, gorra también en tinte verde con la M, los jugadores se mostraron contentos en la ceremonia y portando con orgullo la piel que defenderán en el máximo evento internacional del rey de los deportes.

Los jefes de jefes también se toman la selfie. uD83DuDCF8



Nuestro cuerpo técnico, listo para hacer triunfar a nuestra selección. uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDC4FuD83CuDFFB#EsMiSangre uD83EuDE78uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/Cs3A2orLjH — Novena México uD83CuDDF2uD83CuDDFD? (@MexicoBeis) March 5, 2026

Por la gloria

Será este viernes 6 de marzo a las 11:00 horas (tiempo de Sonora) cuando México haga su debut en el Clásico Mundial de Beisbol, frente a Gran Bretaña. Para este duelo, el ligamayorista tijuanense Javier Assad será el encargado de saltar a la lomita de los disparos.

Posteriormente, el 8 del mismo mes, la nación tricolor tendrá su segundo partido y será ante Brasil. Taijuan Walker fue nombrado por Benjamín Gil como el lanzador encargado de arrancar el compromiso. Mientras que Brasil, al igual que Reino Unido, todavía no define a su lanzador.

"Van (Javier) Assad y (Taijuan) Walker para los dos primeros juegos; para el tercero, está por definirse. (Taj) Bradley no va a estar; se platicó con él porque está llegando a un nuevo equipo (Minnesota Twins). Él prefiere para su carrera mantenerse con el equipo para mejorar sus posibilidades de tener un buen lugar", comentó Gil antes de comenzar la competencia.

Iniciamos conferencia de prensa en Daikin Park con Benjamín Gil, Javier Assad y Randy Arozarena. #EsMiSangre uD83EuDE78uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/g0mf0X2Hub — Novena México uD83CuDDF2uD83CuDDFD? (@MexicoBeis) March 5, 2026

A su vez, el próximo lunes, la novena azteca tendrá el compromiso más complicado, cuando se mida ante Estados Unidos y el cierre de la primera fase lo tendrá el 11 de marzo, jugando frente a Italia, selección que ya programó a Aaron Nola como su pitcher abridor para ese día.

Con nombres como los de Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Jarren Durán y Andrés Muñoz, México tiene nuevamente la encomienda de quedar entre los mejores cuatro de la competencia y soñar con, por primera vez en su historia, meterse a la final del torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui