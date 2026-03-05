México vs Gran Bretaña EN VIVO; dónde ver al conjunto 'Tricolor' en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Houston, Estados Unidos.- El Clásico Mundial de Béisbol 2026 volverá a reunir a las mejores potencias de la disciplina, quienes por más de 10 días competirán para tratar de convertirse en el nuevo campeón internacional. México comenzará su camino al título, enfrentando a Gran Bretaña, su primero de cuatro partidos con el que buscarán avanzar a las rondas de eliminación directa.

Los dirigidos por Benjamín Gil se ubican en el Grupo B, donde comparten espacio con los representativos de la propia Gran Bretaña, además de Italia, Brasil y Estados Unidos, uno de los mayores contendientes a llevarse la corona. El formato de competencia es un Round Robin en la primera ronda y, luego de ello, avanzarán los dos mejores posicionados en cada segmento para comenzar con los duelos de 'matar o morir'.

México tuvo un corto campamento de entrenamientos para luego dar paso a un par de partidos amistosos en contra de organizaciones de la MLB. El representativo azteca tuvo su primer encuentro ante los Arizona Diamondbacks, a quienes vencieron con marcador de seis rayitas por tres, aunque no corrieron con la misma suerte contra Los Angeles Dodgers y terminaron cayendo en un apretado duelo.

Con la cabeza en alto uD83DuDE4CuD83CuDFFB



Finaliza el segundo juego de preparación.



¡De este barco no se baja nadie! #EsMiSangreuD83EuDE78uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/f16xOhlph3 — Novena México uD83CuDDF2uD83CuDDFD? (@MexicoBeis) March 4, 2026

En el papel, Gran Bretaña pudiera lucir como un rival débil al no ser una potencia histórica en el béisbol, pero, ayudados por las normas de elegibilidad, lucen con un roster con talento de Grandes Ligas, además de varios caribeños que añadirán poder a su alineación. La figura del equipo es Jazz Chisholm Jr., segunda base estelar de los New York Yankees; además, cuentan con Trayce Thompson y Harry Ford, receptor prospecto de los Washington Nationals.

Este no será el primer cruce entre estos dos equipos durante un Clásico Mundial, ya que en la edición del 2023 se enfrentaron en la primera fase con resultado favorable para la novena mexicana. Alexis Wilson fue el principal responsable de la victoria, pues impulsó las dos carreras para el conjunto nacional, mientras que JoJo Romero cargó con el triunfo al retirar una entrada sin permitir anotaciones.

Horarios del México vs. Gran Bretaña

Estadio: Daikin Park, Houston, Estados Unidos

Fecha: Viernes, 6 de marzo

Horario: 12:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/TUDN/Canal 9/VIX Premium/Disney+

¡A LA LOMITA! El diamante de #NuestroClasicoMundial brilla en verde, blanco y rojo??uD83DuDC8EuD83CuDDF2uD83CuDDFD



México y Gran Bretaña abren el telón en @ElNueveOfuD83EuDD29uD83EuDD29uD83EuDD29



© 2026 MLB pic.twitter.com/mWL0dW71gx — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui