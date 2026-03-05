Pelotero nominado al Jugador Más Valioso de la LAMP firma contrato con los Tomateros de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Los Tomateros de Culiacán de la mano de Lorenzo Bundy firmaron una campaña positiva en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pero no lograron cumplir con su objetivo, que era levantar el campeonato. La directiva, para la edición 2026-2027, tiene como principal encomienda levantar la corona; por eso, desde este jueves 5 de marzo ha empezado a mover sus piezas.

La directiva dio a conocer que Orlando Martínez, quien fue uno de sus mejores peloteros del torneo anterior, repetirá en el lineup para el siguiente certamen. El jardinero cubano registró grandes números, sobre todo a la ofensiva, en su estreno como cañonero guinda.

El caribeño cerró la campaña como líder de hits de la Liga Arco con 83 imparables y colíder en bases totales con 129, números que lo ubicaron entre los bateadores más sólidos de nuestro circuito. Igualmente, complementó esas cifras con .320 de porcentaje de bateo, .399 de OBP, nueve cuadrangulares, 46 carreras impulsadas y 27 bases por bola, categoría en la que terminó segundo en la LAMP.

Con estos números, fue candidato a Jugador Más Valioso de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), premio que al final los jueces le entregaron al veterano mexicano Leo Heras, que terminó como campeón de cuadrangulares, defendiendo los colores de los Algodoneros de Guasave.

Cabe destacar que Orlando es el segundo extranjero confirmado de la escuadra guinda para la siguiente edición 2026-2027 del béisbol invernal del país, uniéndose a su compatriota J.P. Martínez, recientemente anunciado como Guante de Oro en el jardín central.

En el caso de J.P. también se esperan grandes cosas, pero tuvo un cierre complicado al lesionarse y no poder estar al 100 por ciento en la serie final que tuvieron los Tomateros de Culiacán ante los Charros de Jalisco. Equipos que se volvieron a ver las caras en una final, pero de Serie del Caribe.

Además de los 'culichis', otros clubes, como Águilas de Mexicali, han empezado a trabajar en este periodo. En el caso de los emplumados, igualmente hace unos días anunciaron la renovación de contrato del 'Chapo' Vizcarra como su manager para el siguiente torneo.

