Pumas UNAM vs Necaxa EN VIVO; horarios y canales para VER la jornada 10 del Clausura 2026

Aguascalientes, Aguascalientes.- Tras haber perdido el invicto en la jornada de media semana, los Pumas UNAM intentarán reencontrarse con el triunfo, visitando tierras hidrocálidas. El conjunto universitario se enfrentará al Necaxa en acciones correspondientes a la jornada 10 del Clausura 2026.

Los dirigidos por Efraín Juárez se encuentran peleando por las primeras posiciones del certamen, respaldados por los resultados conseguidos en las primeras jornadas. Los Pumas se ubican en el quinto peldaño de la tabla, luego de haber conseguido cuatro victorias, cuatro empates y una sola derrota; por su parte, los Rayos se encuentran en la posición 15 con tres triunfos y seis descalabros, sumando solo nueve unidades.

En el compromiso anterior, los capitalinos recibieron a los Diablos del Toluca, donde el actual bicampeón del certamen mexicano se llevó los tres puntos y ahora se erige como el único equipo invicto en el certamen. El juego fue un ida y vuelta en el marcador, ya que Pumas logró comandar el marcador en un par de ocasiones, pero una anotación de Paulinho en los últimos minutos les aseguró una nueva victoria.

Por su parte, el Necaxa viene de sufrir una derrota ante el Pachuca, a pesar de su intento por conseguir la remontada en la segunda parte del compromiso. Los Tuzos lograron adelantarse en el minuto 14 con un tanto de Alexéi Domínguez y, después de la media hora, Oussama Idrissi amplió la ventaja para los locales; el conjunto hidrocálido intentó la remontada, aunque solo pudieron conseguir reducir la diferencia con la anotación de Javier Ruiz al 53'.

Horarios del Pumas vs. Necaxa

Estadio: Estadio Victoria, Aguascalientes

Fecha: Viernes, 6 de marzo

Horario: 21:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/Claro Sports

En las últimas horas, trascendió una noticia que alegró a todos los aficionados a la escuadra universitaria, ya que de manera extraoficial, se supo que la directiva de Pumas había comenzado con las negociaciones para extender el acuerdo de Keylor Navas. El cancerbero costarricense tenía contrato vigente hasta finalizar el Clausura 2026 y su futuro en el balompié mexicano estaba en duda desde hace un par de meses.

