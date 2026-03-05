Rayos regresa a la duela en el Cibacopa 2026 ¿Dónde ver los juegos de Hermosillo contra Culiacán?

Culiacán, Sinaloa.- Rayos ha tenido un arranque complicado en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa y, al momento, necesitan comenzar a sumar victorias para escalar en el apretado standing. Hermosillo tendrá su quinta serie de la campaña y en ella visitará tierras sinaloenses para enfrentarse a los Caballeros de Culiacán.

Este duelo será de vital importancia para ambas quintetas, ya que se encuentran peleando por abandonar la parte más baja de la tabla. El equipo sonorense se ubica en el puesto nueve de la tabla, luego de haber conseguido solo tres triunfos y, en cambio, han resultado con cinco derrotas; en cambio, los Caballeros están en última posición con un promedio de victorias de .250 y tres descalabros de manera consecutiva.

La actividad más reciente para Rayos también fue de visita por Sinaloa, ya que le tocó medirse ante Venados de Mazatlán, con quienes terminaron por dividir resultados. El equipo porteño fue quien dio el golpe primero y se alzó con la victoria en el compromiso inicial de la serie con un apretado 93-87.

El segundo partido fue para los dirigidos por el coach Elián Villafañe, quienes superaron a Venados por siete unidades de diferencia. Cameron Gooden fue el jugador más destacado por Hermosillo al anotar 15 puntos, cosechar ocho rebotes y anotarse cuatro asistencias, seguido por Justin Winston y Romeao Ferguson.

Por su parte, Caballeros de Culiacán llega después de ser barridos por Pioneros de Los Mochis. La duela del CUM mochitense presenció dos contundentes victorias por parte de la escuadra local, quienes tuvieron a Jared Wilson, Arnett Moultrie y Jordan Michael Allen como los principales aportadores en la ofensiva, ya que ellos anotaron 68 de las 107 unidades totales de la quinteta.

Horarios de Rayos de Hermosillo vs. Caballeros de Culiacán

Sede: Polideportivo Juan S. Millán, Culiacán, Sinaloa

Fechas: Juego 1: viernes, 6 de marzo / Juego 2: sábado, 7 de marzo

Horario: Juego 1: 20:30 horas / Juego 2: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA

Fuente: Tribuna del Yaqui