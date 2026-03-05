Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO; dónde VER la jornada 27 de LaLiga en México

Ciudad de México.- Con la consigna de recuperar terreno en la pelea por la primera posición de LaLiga, el Real Madrid regresará a las canchas para enfrentarse al Celta de Vigo en calidad de visitante. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa intentarán cortar una racha de dos derrotas consecutivas y retomar su mejor versión de cara a las rondas eliminatorias de la Champions League.

Al momento, la escuadra blanca se encuentra en el segundo puesto de la tabla; el Real Madrid registra 19 triunfos, tres empates y cuatro descalabros en las 26 jornadas disputadas, lo que les permite alcanzar las 60 unidades conseguidas. La primera posición de la clasificación general se la lleva el Barcelona, que con sus 64 unidades garantiza su permanencia como el líder, sin importar los resultados de esta jornada.

#Deportes | Lamine Yamal anota 'hat-trick' para que el Barcelona golee al Villarreal y asegure el liderato de LaLiga ?https://t.co/maSrFJt4zR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 28, 2026

En su compromiso más reciente, el conjunto blanco saltó a la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, donde partía como favorito para medirse ante el Getafe, quien terminó por dar la sorpresa y se llevó la victoria. Martín Satriano inauguró el marcador en la recta final de la primera mitad, lo cual se terminó convirtiendo en la única anotación de la jornada; este encuentro tuvo un cierre polémico donde Franco Mastantuono y Adrián Liso fueron expulsados.

Por su parte, el Celta de Vigo se encuentra en el sexto peldaño de la tabla, luego de alcanzar 10 victorias y el mismo número de empates, además de solo seis derrotas. Los celestes han sido uno de los equipos más constantes en las últimas jornadas, ya que en cuatro de sus últimos cinco encuentros han logrado sumar unidades, incluyendo la victoria ante el Girona con marcador de dos anotaciones por una.

Horarios del Real Madrid vs. Celta de Vigo

Estadio: Estadio Abanca-Balaídos, Vigo, España

Fecha: Viernes, 6 de marzo

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

Esta será la segunda ocasión en la que estas dos escuadras se enfrentarán en la temporada actual del balompié español. El primer cruce se dio en la jornada 15 cuando comenzó la debacle del Real Madrid y terminaron perdiendo con marcador de dos anotaciones por una. Fue en este mismo partido que Kylian Mbappé tuvo la lesión de rodilla que lo ha mantenido con actividad intermitente hasta la actualidad.

#Deportes | Real Madrid hace el ridículo en el Santiago Bernabéu; los 'Merengues' cayeron ante el Celta de Vigo ?uD83DuDE33https://t.co/E7RNQ15Vss — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui