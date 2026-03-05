República Dominicana sufre la baja de estelar jugador para el Clásico Mundial de Beisbol

Florida, Estados Unidos.- A unas horas de arrancar su participación en el Clásico Mundial de Beisbol, la selección de la República Dominicana sufrió la baja de su estelar paracorto Jeremy Peña, tras sufrir una fractura en el dedo anular derecho, anunció el equipo este jueves.

Joe Espada, mánager de los Houston Astros dijo a los periodistas en el complejo de entrenamiento de primavera del equipo que Peña sería enviado a un especialista en manos para evaluar algún daño en la zona de la uña del dedo, esto después de recibir un duro roletazo mientras jugaba con la selección nacional de República Dominicana durante un partido de exhibición el miércoles.

Jeremy Pena will miss at least the start of the WBC after suffering a fractured finger pic.twitter.com/bxlftvFZ8y — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 4, 2026

Los Astros dijeron más tarde que a Peña le diagnosticaron una fractura en la punta del dedo y que será reevaluado en dos semanas. La República Dominicana tiene programado su primer partido del Clásico el viernes en Miami contra Nicaragua, y la final del torneo es el 17 de marzo.

"Jeremy se fue porque tenía una lesión en el dedo. La imagen no fue lo suficientemente clara", dijo el director general de República Dominicana, Nelson Cruz, en Miami durante el entrenamiento del equipo en el WBC este jueves. "Hoy hicimos una resonancia magnética. Fue a un especialista en dedos y tenía una fractura en el dedo. Va a estar fuera dos semanas. Así que tendremos que hacer un reemplazo".

El paracorto estaría varias semanas fuera

Cruz no anunció al sustituto, salvo que el equipo espera tener a esa persona lista a tiempo para el partido del viernes. "Tenemos un gran equipo. Jeremy formaba parte de este equipo", dijo el entrenador de la República Dominicana, Albert Pujols. "Nos hemos estado preparando. Por desgracia, no podrá estar con nosotros... Vamos a tomar la mejor decisión posible".

Los Astros abren la temporada regular de MLB el 26 de marzo en casa contra los Los Angeles Angels, poniendo en duda la disponibilidad de Peña para el día inaugural. Peña, de 28 años, viene de una temporada de su mejor carrera en 2025, cuando fue seleccionado por primera vez al All-Star y bateó para .304, un OPS de .840 y 20 bases robadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui