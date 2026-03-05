Se termina una era: Naranjeros de Hermosillo le da las gracias a Juan Gabriel Castro

Hermosillo, Sonora.- La relación entre Juan Gabriel Castro y el equipo más ganador de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Naranjeros de Hermosillo, ya llegó a su fin, pues este jueves 5 de marzo, en un comunicado de prensa, el club anunció que el manager mexicano ya no entra en planes para la siguiente temporada.

En la campaña 2025-2026 de la LAMP, el estratega no tuvo problemas en colocar a la novena sonorense en la siguiente ronda del beisbol invernal, cayendo en los cuartos de final en una aguerrida serie frente a los Charros de Jalisco, que terminarían por llevarse la corona.

Al final, Castro llegó a Naranjeros a la mitad de la temporada 2021-2022 y sumó cinco ediciones con los de la H, recordado por, en su estreno con equipo completo en (2022-2023), ser el ganador al Manager del Año por la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Mientras que Juan Gabriel guio a los Naranjeros a la obtención de su título número 17 al ganar el campeonato en la temporada 2023-2024 frente a los Venados de Mazatlán. Logrando en ese torneo una impresionante marca de 12-1 en los playoffs.

uD83DuDCF0 Comunicado Oficial | Juan Gabriel Castro. pic.twitter.com/DpeI28LSzr — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) March 6, 2026

Cabe destacar que, durante su trabajo al frente del equipo, Hermosillo estuvo de manera constante en postemporada, alcanzando una final, dos semifinales y convirtiéndose en uno de los managers con más temporadas al frente de la novena más importante del circuito invernal.

Luego de cinco temporadas al frente de Naranjeros de Hermosillo, el manager Juan Gabriel Castro ha finalizado su etapa como timonel de la Escuadra Naranja, esto al definirse de común acuerdo con la directiva el concluir su relación laboral. Club Naranjeros agradece a Juan Gabriel Castro su profesionalismo, liderazgo y responsabilidad al frente del equipo, siempre promoviendo los valores de nuestra organización, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros", escribió el club en comunicado.

Juan Gabriel Castro fue galardonado con el Trofeo Francisco “Paquín” Estrada como Manager Campeón de la temporada 2023-24 de la @Liga_Arco. ¡FELICIDADES! ??uD83CuDF4A #ElShowContinúa pic.twitter.com/oT4YbHFSmN — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) October 9, 2024

Hasta el momento, el club no informó quién será el encargado de sustituir al expelotero de Los Ángeles Dodgers, pero se espera que sea en los próximos días cuando la directiva ofrezca una conferencia de prensa y revele quién se encargará de comandar el nuevo proyecto de una de las instituciones más importantes del beisbol nacional, como son los Naranjeros de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui