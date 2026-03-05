UEFA no analiza sedes alternas para la Finalissima; el Argentina contra España se podría jugar en Qatar

Ciudad de México.- Luego de varias especulaciones, la UEFA negó de manera categórica que se estén analizando sedes alternas para la realización de la Finalissima y aún se considera a Qatar como la primera opción para llevarla a cabo. El organismo rector de Europa afirmó que están analizando la situación de seguridad con las autoridades cataríes y la siguiente semana se emitirá la decisión definitiva.

Los planes iniciales se pusieron en duda luego del conflicto bélico que estalló entre Estados Unidos, Israel e Irán, el mismo que ha puesto en jaque a todo Medio Oriente por el uso de proyectiles de alto alcance y drones equipados con bombas. El partido entre Argentina y España estaba programado para llevarse a cabo el viernes 27 de marzo en el Lusail Stadium de Qatar.

Luego de los ataques, diferentes eventos deportivos en la región han sido cancelados, como la primera etapa en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y unas pruebas de la Fórmula 1. Tras ello, comenzó a circular el rumor de que tanto la UEFA como la Conmebol estaban analizando ciudades que pudieran albergar el importante partido, siendo Londres una de las más citadas.

Pese a las afirmaciones en medios internacionales, el ente del balompié europeo descartó que esto sea cierto y aseguró que, al momento, no se tiene considerado el cambiar de sede para la Finalissima 2026. "Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región. Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa".

Además, la UEFA añadió que han estado en contacto constante con el comité de organizadores, quienes han mostrado su disposición para llevar a cabo, de los que se valoró su enorme esfuerzo, y se espera que el partido sea un éxito conforme a los planes iniciales revelados desde el año anterior.

Aunado al partido que enfrente a los campeones de la Copa América y la Eurocopa del 2024, hay otros encuentros de relevancia internacional que podrían cancelarse. Para el 30 de marzo, se tenía programado el encuentro entre España y Egipto, además de que un día después, estaba presupuestado que Argentina se midiera contra Qatar.

