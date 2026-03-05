Víctor Dávila sufre escalofriante lesión en el Clausura 2026; sería baja del América por ocho meses

Ciudad de México.- Además de los resultados adversos que han sufrido en la primera mitad del Clausura 2026, las Águilas del América han tenido que lidiar con distintas lesiones en sus jugadores, las cuales no han podido cesar. La más reciente fue la escalofriante imagen que dejó Víctor Dávila, quien tuvo que ser trasladado a un hospital de manera inmediata y ahora se está en espera de los resultados de los exámenes médicos.

La lesión del atacante chileno se dio en el partido de las Águilas contra Bravos de Juárez, celebrado en la noche del miércoles 4 de marzo. En dicho compromiso, el América tuvo su segunda derrota consecutiva en casa, lo que causó que fueran abucheados por la afición que abarrotó el Estadio Ciudad de los Deportes; Jairo Torres y Guillerhme Castilho anotaron por los de la frontera, mientras que Alejandro Zendejas descontó por los locales.

El tema de Dávila se dio justo en la recta final de la primera mitad cuando intentó controlar un pase filtrado. El sudamericano ingresó al área en plena carrera, pero al querer cambiar de ritmo, cayó con todo su peso sobre la pierna derecha y su tobillo se trabó, causando una hiperextensión de rodilla, lo cual lo dejó tendido en el suelo de manera inmediata.

Así la lesión de Dávila pic.twitter.com/xiQQa4f6Qt — Linaje Águila ® (@linajeaguila) March 5, 2026

El silbante detuvo las acciones al instante para permitir el ingreso de las asistencias, las cuales dieron la orden de preparar la sustitución. Víctor, evidentemente afectado y con lágrimas en el rostro, tuvo que ser retirado en camilla y, posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano para atender su serio problema.

En la conferencia de prensa posterior, se le cuestionó a André Jardine sobre el estado de su jugador, a lo cual aceptó no haber tenido más actualizaciones, pero los informes iniciales indican que se trata de un problema grave. "El tema de Víctor Dávila preocupa bastante, es de la rodilla, parece ser bastante serio", comentó el estratega.

El panorama no es alentador en América por la lesión de Víctor Dávila uD83DuDE35?uD83DuDCAB



André Jardine prefiere ser directo desde el principio uD83DuDC49uD83CuDFFChttps://t.co/T4lk1ERWgA



uD83DuDCF8: @Eduardo_EPigeon pic.twitter.com/JwuwCRveNb — Esto en Línea (@estoenlinea) March 5, 2026

Aunque todavía no llega el parte médico oficial por el equipo, algunos medios han especulado que el atacante chileno sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y un daño similar en el menisco. Este hecho lo podría marginar por más de ocho meses de las canchas, siendo baja prácticamente por el resto del año.

Fuente: Tribuna del Yaqui