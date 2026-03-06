Alejandra Valencia pone en alto a Sonora al liderar el Selectivo Nacional Mayor de Arquería

Hermosillo, Sonora.- El estado de Sonora es enriquecido de talento juvenil, convirtiéndose en el eje del desarrollo cultural, tecnológico, industrial y, como en esta ocasión, en el deporte competitivo, ya que la medallista olímpica, Alejandra Valencia Trujillo, conquistó la medalla de oro en la modalidad de recurvo femenil, en la tercera etapa del Proceso Selectivo Nacional de Tiro con Arco, para ubicarse en el liderato de la eliminatoria que definirá al equipo mexicano mayor de la disciplina.

El evento se llevó a cabo en el CNAR de la Ciudad de México, del 2 al 4 de marzo del presente año; la doble medallista sonorense de Juegos Olímpicos lideró la Ronda Olímpica Individual, tras vencer en la final (6-5) a Ángela Ruiz, de Coahuila, mediante flecha de desempate (10-8). Este resultado la posicionó al frente de la tabla de bonificaciones con un total de 300 puntos, seguida de las olímpicas coahuilenses Ángela Ruiz (276) y Ana Paula Vázquez (239), quienes ocupan la segunda y tercera posición.

Como parte de las acciones de la tercera etapa, Valencia Trujillo finalizó invicta en los enfrentamientos directos, ya que llegó a la disputa de las preseas como la segunda mejor ubicada en la Ronda de Clasificación, al finalizar solamente un punto detrás de Ángela Ruiz (657 por 658); en octavos de final, venció a la queretana Celeste Celis (6-0); en la etapa de cuartos derribó a la quintanarroense Yareni Chab (7-0); en semifinales doblegó a Ana Paula Vázquez (10-8), para garantizar el boleto a la disputa del primer sitio.

Con las ocho mejores arqueras, según los resultados de la tabla de bonificación, se lleva a cabo la cuarta y última fase del Proceso Selectivo Nacional, la cual está programada para realizarse en Tlaxcala, Tlaxcala, entre el 16 y 18 de marzo. Luego de que finalicen las acciones, se anunciarán las selecciones mexicanas 'A' y 'B' de arco recurvo y compuesto, tanto varonil como femenil, para el ciclo deportivo internacional 2026.

uD83CuDFF9 ¡ORGULLO SONORENSE! ALEJANDRA VALENCIA BRILLA EN LA LISTA DE MUJERES PODEROSAS DE FORBES 2025 uD83CuDF1FuD83CuDDF2uD83CuDDFD



La arquera olímpica Alejandra Valencia Trujillo, originaria de Hermosillo, Sonora, fue reconocida por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de México en 2025,… pic.twitter.com/TKyEaAvQcp — El Mitotero (@elmitoteromx) June 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui